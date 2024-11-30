مستشفى برجيل أبوظبي يفتتح معهد صحة الجهاز الهضمي

في خطوة نحو تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة، افتتح مستشفى برجيل أبوظبي، المستشفى التخصصي الرائد لبرجيل القابضة، رسمياً، معهد برجيل لصحة الجهاز الهضمي، والمزود بأحدث التقنيات، حيث يخدم المعهد المرضى من جميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال، ويقدم مجموعة واسعة من خدمات الجهاز الهضمي المتقدمة.

حضر حفل الإطلاق الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إلى جانب كبار الشخصيات والإدارة العليا.

يتخصص المعهد في الرعاية التشخيصية والعلاجية المتقدمة عبر مجموعة واسعة من الحالات، ويقدم خططاً علاجية مخصصة لمتلازمة القولون العصبي والتشخيصات الشاملة وإدارة مرض الارتجاع المعدي المريئي، وخدمات صحة الكبد ومعالجة الكبد الدهني وأمراض الكبد المزمنة الأخرى، في حين توفر العيادات المخصصة لمرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأشكال أخرى من أمراض الأمعاء الالتهابية رعاية متعددة التخصصات، ويعالج المعهد أيضاً اضطرابات البنكرياس الصفراوي، بما في ذلك حصوات المرارة والتهاب البنكرياس، ويستخدم التشخيصات المتقدمة لاضطرابات الحركة المعوية المعقدة.

تحظى صحة الجهاز الهضمي بأولوية خاصة من خلال التركيز على الكشف المبكر عن سرطان الجهاز الهضمي وعلاجه باستخدام تقنيات التشخيص والعلاج بالمنظار، بدعم من مجلس الأورام متعدد التخصصات لوضع خطط علاج دقيقة وشاملة، ويتم تقديم رعاية متخصصة للنساء تراعي الجوانب الثقافية، بقيادة أخصائيات في أمراض الجهاز الهضمي وبمساندة فريق طبي نسائي بالكامل، كما تُقدم خدمات طب الجهاز الهضمي للأطفال لتلبية احتياجاتهم الخاصة في مواجهة اضطرابات الجهاز الهضمي، وبالإضافة إلى ذلك يتم توظيف تقنيات التنظير الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتصوير المتقدم للكشف المبكر عن الأورام وتحسين معدلات النجاح العلاجية. يركز المعهد أيضاً على صحة ميكروبيوم الأمعاء من خلال الفحوصات المتطورة واستراتيجيات مخصصة لتحسين التوازن الميكروبي، بما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وقال الدكتور خالد عثمان الأمين السيد، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي ومدير التنظير الداخلي: «يعكس معهد برجيل لصحة الجهاز الهضمي التزامنا بالرعاية التي تركز على المريض، مع التركيز على الطب الشخصي من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة وفريق من الخبراء متعددي التخصصات، حيث نهدف إلى وضع معيار جديد للرعاية الصحية للجهاز الهضمي في دولة الإمارات والتي تتضمن خدماتنا التشخيصية والعلاجية السريعة لحصول المرضى على رعاية فعالة وفي الوقت المناسب».