"الإمارات الصحية" تستضيف الدورة الثانية لإعداد مدربين للاستجابة الطبية للطوارئ

استضافت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربين معتمدين في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ، التي أقيمت تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية.

وتأتي الورشة - التي تستمر حتى 15 نوفمبر الحالي في مركز التدريب والتطوير التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالشارقة - في إطار تنفيذ المشروع المشترك الأول 82 لرفع جاهزية الاستجابة الطبية للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية "CBRN".

ويشارك في الورشة عدد من المسؤولين المعنيين بدول مجلس التعاون الخليجي وموظفون من مختلف الهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى في الدولة، مثل الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وتهدف إلى تأهيل المشاركين الذين يجتازون الدورة بنجاح لتقديم دورات في المجال نفسه في المستقبل، وفقاً للخطة التدريبية المعتمدة من اللجنة الوطنية للإستجابة الطبية لطوارئ "CBRN".

وأكدت الدكتورة وداد الميدور المهيري، مديرة مركز عمليات الطوارئ في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استضافة هذا الحدث الإقليمي البارز يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الجاهزية لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة للطوارئ الطبية بجميع أشكالها، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، لافتة إلى حرص المؤسسة الدائم على تطوير مهارات الكوادر المختصة عبر تنظيم مثل هذه البرامج النوعية والمشاركة فيها، بما يساهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التكامل مع الجهود الإقليمية والدولية في مجال الاستجابة للطوارئ.