انطلاق المؤتمر السنوي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية

انطلقت أمس فعاليات «المؤتمر السنوي الثاني لزراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2024»، الذي ينظمه «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي.

ويمثل الحدث علامة فارقة نحو تقدم العلاجات الخلوية والطب التجديدي في المنطقة.

حضر الافتتاح أكثر من 1500 مشارك من جميع أنحاء العالم، ونظمت حلقة نقاشية رفيعة المستوى للرؤساء التنفيذيين، أدارتها الإعلامية الشهيرة بيكي أندرسون، من شبكة سي إن إن، وركزت على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في مستقبل الرعاية الصحية.

وجمعت الجلسة أبرز قادة الرعاية الصحية، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، شايستا آصف، والرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور جورج هابر باسكال، والرئيس التنفيذي لمستشفى كليمنصو الطبي - دبي، مارك آدامز، والرئيس التنفيذي لشركة بريسيجن، الولايات المتحدة الأميركية، الدكتورة هيلين سابزيفاري، الذين تحدثوا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على طرق تقديم الرعاية الصحية، وأثره في تحسين النتائج الطبية للمرضى.

وسلطت الجلسة الضوء على موضوعات، مثل التشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأساليب الطب الدقيق.

وأكدت رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الدكتورة فاطمة الكعبي، أهمية المؤتمر في المجتمع العلمي.

وقالت: «يكتسب حدثنا أهمية خاصة، حيث يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة».

وأكدت أن «دعم سموه هو شهادة على التزام دولة الإمارات بتطوير البحث الطبي والرعاية الصحية في أبوظبي على الصعيد العالمي».

• الحدث علامة فارقة نحو تقدم الطب التجديدي في المنطقة.