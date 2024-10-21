4 تطبيقات معززة بالذكاء الاصطناعي تدعم منظومة الرعاية الصحية الذكية في أبوظبي

أفادت دائرة الصحة- أبوظبي، أنها حرصت على توظيف قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية للارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز المخرجات العلاجية، وذلك في إطار جهودها لتأسيس منظومة رعاية صحية هي الأذكى على مستوى العالم وقادرة على رسم ملامح المستقبل ومواجهة تحدياته.

وقال المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة، إبراهيم الجلاف لـ"الإمارات اليوم": "تتضمن المشاريع التي استعرضناها في جيتكس جلوبال هذا العام تطبيقات ثورية وواعدة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك التصوير الطبي المدعم بالذكاء الاصطناعي، وهو نظام ذكاء اصطناعي متطور قادر على قراءة وتحليل الصور الإشعاعية بدقة لدعم التوصيات الطبية من خلال الرؤى والتحليلات الدقيقة التي يوفرها للأطباء مع نتائج الصور الإشعاعية، لتمكّنهم من دمج خبرتهم مع التحليلات الذكية لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة للارتقاء بصحة المرضى ومخرجاتهم العلاجية.

وأضاف الجلاف، أن الدائرة طرحت كذلك منصة الذكاء الاصطناعي المساعدة للأطباء، التي تُمكن الأطباء من استرجاع البيانات بصورة فورية وتقديم توصيات بشأن خطط التشخيص والعلاج بناءً على قدرته السريعة على معالجة كميات هائلة من الأبحاث والمراجع الطبية وبيانات المرضى، فضلاً عن التعرف إلى الممارسات والأدوات المبتكرة عالمياً على نحو آني باستخدام خاصيات "النموذج اللغوي الكبير".

وتابع: "كما تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضاً ملف مخاطر المريض المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعمل من خلال توظيف 14 نموذج عمل قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إتش بي آي سوليوشنز، على التنبؤ بمخاطر إصابة الفرد بأمراض مزمنة أو إمكانية تعرضه لطارئ صحي، لتمكين الأطباء من اتخاذ خطوات استباقية تضمن وقاية المرضى من الإصابة بالأمراض قبل حدوثها، فضلاً عن تقنية "تحدث مع بياناتك الصحية، المعززة بخاصيات "النموذج اللغوي الكبير" والتي تستخدمها الدائرة لاتخاذ القرارات فيما يخص تعزيز جهود إدارة صحة السكان، وتقديم الرعاية للمرضى والإجراءات التشغيلية."

وأشار الجلاف إلى أن إمارة أبوظبي تعمل على صناعة مستقبل الرعاية الصحية مستفيدة من قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتأسيس منظومة رعاية صحية هي الأذكى على مستوى العالم، من خلال تقديم مجموعة متقدمة من الابتكارات والتطبيقات والتي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بدقة التشخيص من خلال مساعدة الأطباء في تحديد المخاطر والمتغيرات والكشف المبكر عنها، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وضمان تقديم العلاج الأكثر دقة، إضافة إلى توفير الوقت المستغرق لأي إجراء على النحو الأمثل."

وأضاف الجلاف: "استطاعت أبوظبي أن تُرسخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً حيث تستند منظومتنا الصحية إلى البيانات التي تحوي 2 مليار سجل صحي لأكثر من 7 ملايين مريض، وتغطي أكثر من 2700 منشأة و1.8 مليار معاملة تأمين صحي، بالإضافة إلى أكثر من 650,000 عينة جينوم. وتوفر هذه المجموعة الضخمة من البيانات فرصة غير مسبوقة لفهم أفضل للمرضى واحتياجاتهم واستخلاص رؤى واعدة من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج الصحية."