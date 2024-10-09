«الإسعاف الحسّي».. مركبات طبية لتهدئة مرضى التوحّد و«داون» والإعاقات الذهنية            

استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، في دبي خدماتها التخصصية لأصحاب الهمم، وأبرزها مركبة «الإسعاف الحسي» التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، وتخدم فئات التوحد ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية البسيطة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل عبدالكريم جلفار، إن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض أصحاب الهمم ما هي إلا ترجمة لتوجهات قيادتنا الرشيدة لضمان حياة كريمة دامجة، وتسخير كل الإمكانات والجهود لضمان جودة الحياة لهم، من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، بما يؤمن الحفاظ على أرواحهم ويعزز الريادة العالمية لدبي في مجال الطب الطارئ، كونها مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف: «نسعى لتبني حلول مبتكرة متطورة، لذلك نستعرض خلال المعرض مركبة الإسعاف الحسي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في التعامل مع أصحاب الهمم التي صممت لتلبية الاحتياجات الخاصة لفئات التوحد، ومتلازمة داون، والإعاقات الذهنية البسيطة، والتي أطلقناها بعد البحث والدراسة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

وتابع: «هذه المركبة مزودة بتقنيات حديثة ومعايير عالمية تسهم في تهدئة المرضى وتقليل التوتر الناتج عن فرط التفاعل والحركة، من خلال استثارة الحواس المختلفة، مثل النظر، والسمع، واللمس، ما يعزز من تواصل وتجاوب أصحاب الهمم مع مقدمي الرعاية الطبية الطارئة»، وعليه ستتمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمة الإسعافية بسلاسة وأمان أثناء التشخيص والعلاج ونقل المرضى إلى المستشفيات، ما يرفع من كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لهم في الحالات الطارئة».

وقال جلفار: «نطمح من خلال عرض مركبة الإسعاف الحسي إلى تعزيز التوعية المجتمعية حول الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم، وتشجيع الأسر ومقدمي الرعاية على الاستفادة من هذه الخدمة».

وكشف رئيس فريق أصحاب الهمم في إسعاف دبي، عبدالله القريشي، أن مركبة الإسعاف الحسي تعد أول مركبة إسعاف حسي على مستوى العالم، مؤكداً تفعيل الخدمة في مركز دبي للتوحد.

وأوضح أن المركبة تخدم أصحاب الإعاقات المختلفة مثل التوحد ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية البسيطة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «واجهتنا حالات في السابق شهدت صعوبة في التعامل مع مثل هذه الفئات، لكن اليوم سهّلت مركبة الإسعاف الحسي من ذلك الإجراء، حيث تم تدريب الطاقم الذي يعمل عليها على كيفية التعامل مع هذه الفئات من أصحاب الهمم»، لافتاً إلى أن إسعاف دبي فعّلت آلية لطلب الإسعاف الحسي عن طريق الموقع الإلكتروني لإسعاف دبي، ورقم الهاتف 042922999.

وأوضح أنه فيما يتعلق بطلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، يحتاج المتعامل إلى الضغط على خدمة نقل مرضى، ثم مركبة الإسعاف الخاصة (special ambulance)، ومن ثم اختيار تلك الخدمة، مضيفاً: «اطلعنا على أفضل الممارسات خارج الدولة حول كيفية التعامل بهدوء مع هذه الفئات، وأخذنا الأشياء الموجودة في الغرفة الحسية بمراكز التوحد ووضعناها داخل تلك السيارة».

وكشف أن إسعاف دبي تمتلك حالياً سيارة إسعاف حسي واحدة، لكن في حال زيادة الطلب عليها قد تتم إضافة مركبة أخرى.

وتستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال المعرض، تطبيقها الذكي sos الذي أضيفت له خاصية لأصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، تمكّنهم من طلب الإسعاف بسهولة، حيث يستطيع أصحاب الإعاقة السمعية الدخول إلى التطبيق وطلب الإسعاف بعد إدخال بيانات الحالة المرضية أو نوع الإصابة والضغط على زر النجدة فوراً.