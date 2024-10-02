«الإمارات الصحية» تقدّم رعاية رائدة لكبار المواطنين

جددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكبار المواطنين، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع كافة، وباعتبار كبار السن جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في الدولة، تواصل المؤسسة إطلاق مبادرات مبتكرة، تهدف إلى تحسين صحتهم النفسية والجسدية، وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاهيتهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تولي أهمية كبيرة لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لكبار المواطنين.

وأكدت مدير إدارة الطب النفسي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة نور المهيري أن كبار المواطنين كانوا ولايزالون في قلب استراتيجية المؤسسة، الرامية إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز خدماتها المخصصة لكبار المواطنين، حيث تحرص على تقديم خدمات سريعة ومرنة، تلبي احتياجات كبار المواطنين وفق أعلى مستويات الجودة، ما يسهم في تحقيق رفاهيتهم، وتسريع وتيرة تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، الدكتور عمار حميد البنا أنه في إطار دعم كبار السن، أطلقت المؤسسة خدمة الصحة النفسية المخصصة في مستشفى الأمل للصحة النفسية، والتي تُعدُّ أول خدمة متكاملة وشاملة تُقدَّم للمرضى الداخليين والخارجيين، وتغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة والخدمات العلاجية، مثل الرعاية النهارية التي تتضمن أنشطة ترفيهية واجتماعية، إلى جانب تطبيق جلسات العلاج التحفيزي المعرفي (CST) الذي يُعدُّ أحد أشهر التدخلات العلاجية غير الدوائية للأشخاص المصابين بالخرف، ويُعدُّ العلاج الأول من نوعه الذي يتم تقديمه في منطقة الخليج، حيث تم تصميمه ليتناسب مع الثقافة الإماراتية، وقد تم بالفعل تطبيق هذا العلاج على 140 متعاملاً من كبار المواطنين، ما أسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتهم من خلال الحدّ من تأثير اضطرابات الذاكرة. ولفت مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية إلى أن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة لتقديم خدمات صحية مبتكرة لكبار المواطنين في دولة الإمارات، حيث تسعى دائماً إلى توفير أفضل المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية النفسية، مشيراً إلى أن إطلاق عيادة الذاكرة لكبار السن، يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الحياة لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، حيث تُعدُّ عيادة الذاكرة الأولى من نوعها في الدولة، ويديرها فريق من الخبراء في علاج اضطرابات الذاكرة لدى كبار السن، حيث تهدف العيادة إلى الكشف عن اضطرابات الذاكرة، والتدخل المبكر لتحسين جودة الحياة للفئات المعرضة للإصابة باضطرابات الذاكرة ومنها فئة كبار المواطنين، وذلك بما يعكس التزام المؤسسة بتقديم المزيد من الحلول المبتكرة والمتطورة التي تدرك احتياجاتهم، وتسهم في تسهيل وتعزيز حياتهم وصحتهم.

تشير إحصاءات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين 9098 متعاملاً من كبار السن في عام 2023، مقارنة بـ8782 متعاملاً في عام 2022، ويعكس هذا النمو مدى فاعلية البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة، وأثرها الممتد في نطاق واسع، بما في ذلك خدمة «عونك» التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لكبار السن من خلال تخصيص مواقف وأماكن انتظار خاصة بهم في مختلف المنشآت الصحية، وتوفير خدمات أسرع وأسهل لكبار المواطنين ضمن جهود تصفير البيروقراطية. وفي إطار سعيها إلى تحقيق الاستدامة في خدمات الرعاية الصحية لكبار المواطنين وكبار السن، أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات الهادفة، كان آخرها تحسين خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لكبار السن في مستشفى الفجيرة التابع للمؤسسة من خلال تخفيض وقت الحصول على الخدمة بنسبة 80%، إلى جانب تحسين حزمة من الخدمات ضمن مبادرة «كبارنا بركة الدار» المطبقة في مستشفى خورفكان التابع للمؤسسة من خلال تقليل الوقت المستغرق لتقديم تلك الخدمات بنسبة 50%، الأمر الذي يتماشى مع جهود المؤسسة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

كما ترجمت المؤسسة جهودها عبر تصميم خدمات تستهدف تعزيز موقع هذه الفئة كعنصر فاعل في المجتمع عبر تفعيل عيادات الصحة النفسية المجتمعية الإلكترونية، التي تتيح لكبار المواطنين الحصول على الرعاية في منازلهم بسهولة وفاعلية، دون الحاجة إلى زيارة المنشآت الصحية، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويخفف من الأعباء، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم مقدمي الرعاية من أقارب المرضى، وتوفير مجموعات دعم شهرية، لتخفيف الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها، إلى جانب تطوير خط ساخن مخصص لكبار السن لتقديم الدعم النفسي العاجل، وتوجيههم للحصول على الرعاية المناسبة.

وتكللت جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مجال رعاية كبار المواطنين بالحصول على جائزة الكلية الأميركية للإدارة الصحية الذهبية لعام 2022، إضافة إلى جائزة الدولة في الابتكار في الإمارات لعام 2022، ما يعكس التزام المؤسسة بتقديم خدمات صحية مبتكرة ومستدامة لهذه الفئة الغالية.