خبراء من 14 دولة يناقشون جديد طب الأجنة في مؤتمر" طب الأجنة في الإمارات"

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأجنة في الإمارات الذى يتم تنظيمه لأول مرة في الشرق الأوسط بأبوظبي بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص في مجال طب الأجنة من 14 دولة .

حضر المؤتمر الذي يمتد ليومين معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وكبار القيادات الصحية من دائرة الصحة في أبوظبي و رئيس المؤتمر البروفيسور كيبروس نيكولايدس الذي يُلقب عالمياً بـ "أبو طب الجنين" لإسهاماته العالمية في هذا المجال.

وتضمن المؤتمر الذي استضافته شركة برجيل القابضة 22 محاضرة علمية ركزت على الفحص المبكر للتشوهات الجنينية والفحص لتسمم الحمل ومشاكل نمو الجنين والمشيمة الاصطناعية وجراحة الجنين من بين العلاجات المبتكرة الأخرى والبحوث المتطورة والإجراءات المعقدة للجنين.

و ناقش البروفيسور نيكولايديس والخبراء الآخرون التقنيات والمنهجيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ممارسات طب الأجنة وتحسين النتائج للأمهات والأجنة الذين لم يولدوا بعد في المنطقة.

وقالت سعادة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي: " فخورون باستضافة مثل هذه الأحداث المهمة في أبوظبي مما يعزز دور الإمارة في استضافة المؤتمرات الدولية التي تعمل على تطوير قطاع الصحة محليًا وعالميًا " وأضافت أن طب الأجنة تخصص رئيسي ومن المشجع أن نرى خبراء من جميع أنحاء العالم يجتمعون لمناقشة أحدث الابتكارات والأبحاث حيث لن تسلط المناقشات في هذا المؤتمر الضوء على التطورات الرئيسية في طب الأجنة فحسب بل ستوجه المؤسسات الطبية أيضًا نحو تبني الممارسات والتكنولوجيا المتطورة مما يضع دولة الإمارات في مكانة رائدة في هذا المجال".

وأشاد البروفيسور نيكولايدس بشركة برجيل القابضة لإحضار جراحات معقدة داخل الرحم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشدد على أهمية استضافة الحدث في الشرق الأوسط.

وأعرب عن أسفه لأن هناك امرأة تموت في كل دقيقة في مكان ما من العالم بسبب مضاعفات الحمل والولادة معتبرا هذه الاحصائيات المخيبة للأمال ستكون بمثابة قوة دافعة لمواصلة جهودنا في تدريب أكبر عدد ممكن من المتخصصين من دولة الإمارات يمكننا الوصول إلى عدد أكبر من السكان وخاصة في أفريقيا والمناطق المجاورة لتحقيق هذا الهدف و توفير التدريب الحيوي للأطباء وتحسين الرعاية الصحية لأولئك في هذه المناطق".

ويشتهر البروفيسور نيكولايدس عالمياً بإحداث ثورة في طب الجنين من خلال إنجازاته البحثية والممارسة الطبية الواسعة النطاق من تقديم عمليات نقل الدم داخل الرحم لعلاج فقر الدم لدى الجنين إلى إجراء جراحة الليزر بالمنظار لمتلازمة نقل الدم بين التوأم.

وتم تكريم البروفيسور نيكولايدس من قبل الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي والدكتورة فايزة سيف اليافعي المدير التنفيذي لقطاعات المرافق الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي والدكتورة غويا النيادي نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في أدنوك وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة.

يساهم المؤتمر في إنشاء منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة بين المتخصصين في الرعاية الصحية كما استكشف طرق ضمان التدريب الكافي لأطباء طب الجنين في المنطقة.

من جهته قال الدكتور مانديب سينغ استشاري طب الأم والجنين ومدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب الجنين والعلاج في مدينة برجيل الطبية "هدفنا هو تحويل مشهد طب الجنين وجراحة الجنين داخل الرحم في الشرق الأوسط من خلال جلب أحدث الابتكارات والعلاجات إلى المنطقة ويعد هذا المؤتمر خطوة حيوية في هذه الرحلة حيث يخلق فرصًا لمهنيي الرعاية الصحية للتعاون والتعلم من الأفضل في هذا المجال."