علاجات جديدة تستهدف مرضى الصداع النصفي

استعرض مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب الذي انطلقت أعماله، أول من أمس، في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، ويستمر حتى اليوم، أحدث علاجات وأدوية «الشقيقة» أو الصداع النصفي الحاد، التي تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفف الألم عنهم، إضافة إلى آخر مستجدات طب الأعصاب من تشخيص ورعاية وأدوية حديثة، لتعزيز خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جمعية الإمارات لطب الأعصاب تحت رعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، نخبة من الخبراء والأطباء والممرضين والباحثين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب من داخل الدولة وخارجها.

وقال استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، رئيس المؤتمر، الدكتور ناجي رياشي، إن المؤتمر بنسخته الرابعة يهدف إلى مناقشة ومشاركة أحدث التطورات ونتائج الأبحاث في مجال علم الأعصاب، من خلال ورش العمل التي تتضمن عروضاً تقديمية ومحاضرات ومناقشات حول الحالات العصبية المختلفة، وتقنيات التشخيص الحديثة وطرق العلاج، والاتجاهات الناشئة المتعلقة بطب الأعصاب.

وأضاف أن المشاركين ناقشوا اضطرابات العيون العصبية، وتشخيص الأمراض والتشوهات التي توضح الاضطرابات العصبية، وتحديد أنواعها، لفهم الاضطرابات العصبية والحركية للعين، إضافة إلى نقاشات مهمة حول أمراض شبكية العين، للوصول إلى التشخيص المناسب والصحيح، وتحديد آلية العلاج المناسبة لها.

وحول العلاجات الجديدة في طب الأعصاب، أفاد رئيس المؤتمر بأن المشاركين استعرضوا أنواعاً من العلاجات الحديثة الخاصة بالشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، وآخر ما توصلت إليه العلاجات والأدوية الحديثة، وأبرزها علاج بخاخ الأنف الأول والوحيد الذي يحتوي على مضادات مستقبلات CGRP، وعلاج ACGRP الوريدي، وهو نوع جديد من العلاج يستخدم للوقاية من آلام الصداع النصفي، وعلاجه، والعلاجات التي تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفف الألم عنهم. كما ناقشت الجلسات تأثيرات جهاز التحفيز الكهربائي الجديد متعدد المواقع في الأعراض الحركية والألم للمرضى.

وأشار إلى أن جلسات وورش العمل خلال أعمال اليوم الثاني ناقشت أمراض التصلب اللويحي، والصداع وأمراض الحركة والصرع، والجهاز العصبي، وغيرها من المواضيع المختلفة المتعلقة بطب الأعصاب.

ويعد مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب حدثاً دولياً فريداً يجمع كبار الخبراء والباحثين والمهنيين في مجال طب الأعصاب، لمناقشة أحدث المعلومات حول أمراض الدماغ.

كما يعد منصة لتبادل المعرفة والتعاون، ونشر التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج وأبحاث الأعصاب.