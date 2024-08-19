9 خطوات تحقق لك الرفاه النفسي إذا حافظت عليها

حددت هيئة الصحة في دبي 9 خطوات تحقق للإنسان الرفاه النفسي، داعية كافة فئات المجتمع بالالتزام بها للحصول على حياة صحية تنعكس إيجاباً على المجتمع، مؤكدة أن الرفاه النفسي يبنى من سعي الشخص وراء إمكاناته الحقيقية وصحته العامة.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك 9 خطوات رئيسية تحقق الرفاه النفسي للإنسان إذا حافظ عليها، تتمثل الخطوة الأولى في ضرورة الانخراط في ممارسة الرعاية الصحية الجسدية والنفسية مثل الحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي صحي.

وتتمثل الخطوة الثانية في أن يقوم كل إنسان بتنمية التفكير الإيجابي واستراتيجيات التأقلم، ثالثاً عليه ممارسة الامتنان وتمارين التأمل، رابعاً: يجب أن يركز كل إنسان على وقته الحالي وما لديه فقط، خامساً: على كل فرد أن يفعل ما يستمتع به خلال حياته الخاصة والعامة، سادساً: ينصح أن يحيط الإنسان نفسه بأشخاص داعمين له وأن يشارك في الأنشطة الاجتماعية.

وتابعت " تتمثل الخطوة السابعة في قيام الإنسان بطلب المساعدة من المختصين والحصول على الدعم والعلاج عند الحاجة، ثامناً: يجب الاستمرار في التعلم من خلال المشاركة في المحاضرات وورش العمل أو قراءة الكتب، تاسعاً: على الإنسان أن يشارك في الجمعيات المجتمعية والعمل التطوعي.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي، وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، كذلك تعد الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان.