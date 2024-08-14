زراعة كبد عاجلة تنقذ حياة مريضة في أبوظبي

أجرت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي زراعة كبد عاجلة وناجحة من متبرع من الكويت استغرقت 14 ساعة، حيث مُنحت مقيمة في دولة الإمارات تبلغ من العمر 43 عاماً فرصة جديدة للحياة بعد إجراء عملية زرع كبد عاجلة لها في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، وقد تعرضت المريضة «نور» التي تقيم بالدولة منذ 14 عاماً فجأة لإصابة في الكبد تطورت سريعاً لتصل إلى فشل حاد في الكبد، وبفضل التعاون الطبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تم تحديد كبد متوافق من دولة الكويت، وفي غضون 48 ساعة حرجة سهّلت الجهود التنسيقية لمدينة برجيل الطبية، واللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الإقليمية المختصة في البلدين، ودائرة الصحة في أبوظبي، هذه المهمة، لإنقاذ حياة المريضة التي كانت مهددة بالموت.

وقال استشاري الجراحة العامة ومدير برنامج زراعة الأعضاء المتعددة في مدينة برجيل الطبية الدكتور ريهان سيف: «تم استقبال (نور) وهي تعاني إصابة حادة في الكبد بسبب التهاب الكبد المصلي الذي سرعان ما تطور إلى فشل الكبد الحاد، وتعد إدارة مثل هذه الحالة أمراً صعباً للغاية بسبب التقدم السريع للمرض والمضاعفات الشديدة، إضافة لإجراء عملية الزرع، لكن المريضة استوفت معايير إجراء عملية زرع كبد عاجلة للغاية وتم العمل على الفور».

وأضاف: «المرضى الذين يعانون فشل الكبد الحاد معرضون لخطر الإصابة باليرقان الشديد والنزيف والاعتلال الدماغي (ضعف عصبي) والالتهابات وفشل الأعضاء المتعدد، حيث ظهر اليرقان على المريضة ثم بدأ فشل الكبد الحاد يؤثر على دماغها»، لافتاً إلى أن هذه الحالة تنطوي على خطر وفاة مرتفع جداً يتجاوز 80% إذا لم يتم إجراء عملية زرع كبد خلال 48 ساعة بمجرد استيفاء المعايير، وتم الإخطار بوجود كبد متبرع به من شخص متوفى دماغياً في الكويت، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل عملية الزرع.