كبد متبرع متوفي دماغياً من الكويت تنقذ حياة عاملة مُقيمة في أبوظبي

خضعت مقيمة في الإمارات تبلغ من العمر 48 عاماً إلى جراحة ناجحة لزراعة كبد في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بعد أن منحت عائلة شخص أُعلِنَ موته دماغياً في دولة الكويت المريضة كبده، ما أسهم في إنقاذ حياة المريضة من المعاناة نتيجة مضاعفات المرض المزمن، فيما أكد الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية أن المتوفى دماغياً يمكنه إنقاذ حياة ثمانية مرضى.

وتفصيلاً أصيبت المريضة التي تقيم بالدولة منذ 14 عامًا، فجأة بإصابة في الكبد تطورت سريعاً لتصل إلى فشل حاد في الكبد، وبفضل التعاون الطبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تم تحديد كبد متوافق من دولة الكويت، وفي غضون 48 ساعة حرجة، سهّلت الجهود التنسيقية لمدينة برجيل الطبية واللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الإقليمية المختصة في البلدين ودائرة الصحة في أبوظبي هذه المهمة، لإنقاذ حياة المريضة التي كانت مهددة بالموت، فيما استغرقت العملية 14 ساعة متواصلة تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور استشاري الجراحة العامة، مدير برنامج زراعة الأعضاء المتعددة في مدينة برجيل الطبية، الدكتور ريهان سيف: "تم استقبال المريضة "نور" وهي تعاني من إصابة حادة في الكبد بسبب التهاب الكبد المصلي الذي سرعان ما تطور إلى فشل الكبد الحاد"، مشيراً إلى أن إدارة مثل هذه الحالة تعد أمرا صعبا للغاية بسبب التقدم السريع للمرض والمضاعفات الشديدة إضافة لإجراء عملية الزرع، إلا أن المريضة استوفت معايير إجراء عملية زرع كبد عاجلة للغاية وتم العمل على الفور".

وأضاف: "بدأ فشل الكبد الحاد يؤثر على دماغ المريضة، لافتاً إلى أن هذه الحالة تنطوي على خطر وفاة مرتفع جدًا يتجاوز 80٪ إذا لم يتم إجراء عملية زرع كبد خلال 48 ساعة بمجرد استيفاء المعايير، لذا كان من الضروري العثور على متبرع متوافق وإجراء عملية الزرع في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى تواصل الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية، قد تواصلوا مع اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، لإبلاغهم بضرورة إجراء عملية زراعة كبد عاجلة، ونظرا لعدم توفر متبرعين محليين مناسبين من الناحية الطبية، قامت اللجنة بتوسيع نطاق البحث ليشمل منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها.

ولفت إلى أنه تم الإخطار بوجود كبد متبرع به من شخص متوفى دماغياً في الكويت، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل عملية الزرع، ولعبت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، دوراً محورياً من خلال التنسيق لتوفير طائرة خاصة لنقل الكبد من الكويت إلى أبوظبي، حيث سافر استشاري الجراحة العامة وزراعة الكبد، الدكتور جوراب سين، إلى الكويت لاستلام الكبد المُتبَرع به، بينما قام الدكتور ريهان سيف والدكتور جونز شاجي ماثيو جراح زراعة الأعضاء، بتهيأة المريضة لعملية الزراعة في مدينة برجيل الطبية، وقد تعافت المريضة بشكل واضح بعد عملية الزرع، وغادرت المستشفى وتواصل المتابعة المستمرة مع طبيبها.

وقال أحد أفراد العائلة الإماراتية التي تعمل لديهم المريضة: "إنها بمثابة أحد أفراد العائلة بالنسبة لنا، ونحن ممتنون لمدينة برجيل الطبية والفريق الطبي والإداري وكل من شارك في رعايتها، لقد كانت الاستجابة السريعة والعلاج الذي تلقته استثنائيين".

ومن جهتها، قالت شقيقة المريضة التي حضرت إلى الدولة لمساندة شقيقتها:" ما حدث لها كان بمثابة صدمة كاملة لنا، ومع ذلك فإن الدعم والرعاية التي تلقتها من خلال الجهود التعاونية للأطباء والجهات المشاركة في هذا الإنجاز كانت رائعة وقاموا بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي، حتى عادت إلى حياتها الطبيعية".