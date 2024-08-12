سلطان القاسمي يدرج فئة 45 عاماً فما فوق ضمن التأمين الصحي

أعلن سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التأمين الصحي لمواطني إمارة الشارقة، من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة بالشارقة، اعتباراً من اليوم الاثنين، بتكلفة قدرها 80 مليون درهم.

وأوضح رئيس هيئة الشارقة الصحية، في مداخلته عبر برنامج "الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن الهيئة سترسل رابطاً إلكترونياً للمستفيدين لتفعيل تأمينهم الصحي، وستربطه ببطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيكون بإمكان التواصل مع الهيئة عبر الرقم 065091666 أو عبر الواتساب 0507856717.