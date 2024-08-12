برنامج فيتاكير يحدث ثورة في مجال التأمين الصحي لمستقبل أكثر صحة

يمكن شراء فيتاكير بسهولة عبر الإنترنت والاشتراك فيه بشكل مسبق من قبل الأفراد حتى سن 65 عاماً، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لكبار السن والمتقاعدين

واعتباراً من 12 أغسطس 2024 ، تفتخر شركة قطر للتأمين بتقديم برنامج فيتاكير، أحد حلول التأمين الصحي الرائدة المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف الفئات السكانية، بما في ذلك المستثمرين وحاملي تأشيرة الإقامة الذهبية والمتقاعدين وكبار السن والمعالين. فيتاكير هو برنامج فعال من حيث التكلفة وذو أسعار معقولة ومتوافق تماماً مع متطلبات التأمين الصحي الإلزامية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن شراء فيتاكير بسهولة عبر الإنترنت والاشتراك فيه بشكل مسبق من قبل الأفراد حتى سن 65 عاماً، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لكبار السن والمتقاعدين. ولا يشترط وجود سجل طبي مسبق باستثناء حالات السرطان ورعاية الأمومة والطفولة التي تحتاج إلى إقرار مسبق وتأمين محدد.

يوفر برنامج Basic (الأساسي) حد تغطية قدره 175,000 درهماً إماراتياً للشخص الواحد سنوياً، بينما يوفر برنامج Enhanced (المحسن) حداً قدره 250,000 درهماً إماراتياً للشخص الواحد سنوياً. ترتبط الأقساط التأمينية بالعمر، حسب سن الفرد والبرنامج المختار. وتشمل المزايا الإضافية الخدمات الصحية المنزلية والخدمات الصحية عن بعد، وكلاهما ليس له أي رسوم اشتراك وهما مناسبان بشكل خاص لكبار السن.

ومن جانبه، صرح السيد/ إيلانجو ثياجاراجان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "بكل حماسة وفخر، نقدم برنامج فيتاكير، أحدث عروض التأمين الطبي لدينا، وهو مصمم خصيصاً للمتقاعدين وحاملي تأشيرة الإقامة الذهبية والخضراء والمستثمرين المقيمين في دبي والإمارات الشمالية. يقدم برنامج فيتاكير باقتين مميزتين - باقة Basic (الأساسية) وباقة Enhanced (المحسنة) - مصممتين لتوفير التغطية التأمينية الطبية الموثوقة والسلسة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين هذه الفئة المميزة من تحقيق أحلامها بكل ثقة وراحة بال، مما يضمن لهم ولأسرهم التمتع بحياة مزدهرة وصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة. إننا في شركة قطر للتأمين ملتزمون بتقديم خدمات تركز على تلبية احتياجات العملاء إلى جانب الحلول التأمينية المبتكرة. إننا نؤمن بأن برنامج فيتاكير يجسد هذه المبادئ ويحافظ على صحة هذا المجتمع الموقر ويضمن له السعادة".

يدشن برنامج فيتاكير حقبة جديدة في مجال حماية الصحة، ويجسد التزاماً تجاه رفاهية الأفراد من خلال الابتكار والمزايا الاستثنائية. يعمل برنامج فيتاكير على تمكين الأشخاص من إدارة صحتهم وتحقيق نتائج إيجابية، وبذلك يحدث ثورة في عالم التأمين الصحي ويخلق مستقبلاً يتسم بالرفاهية والمرونة.