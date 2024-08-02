«برجيل للتصلب العصبي المتعدد» يحصل على شهادة مرموقة

حصل مركز برجيل للتصلب المتعدد في أبوظبي على شهادة «ميناكتريمس» المرموقة، وهي منظمة مرموقة تركز على تحسين الرعاية والأبحاث المرتبطة بمرض التصلب المتعدد.

وأعطيت الشهادة تقديراً للرعاية عالية المستوى المقدمة في مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد، حيث يقع هذا المركز المتطور في مستشفى برجيل - أبوظبي، ويوفر رعاية شاملة وشخصية للأشخاص الذين يعانون مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مناعي ذاتي معقد يؤثر في الجهاز العصبي المركزي.

ويُمنح الاعتماد للأماكن المتخصصة في تشخيص وعلاج مرضى التصلب المتعدد من خلال فريق إداري متمكن، وفريق سريري ماهر، ومعايير عالية من الخدمة، وهو ما يعزز التزام مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد بتوفير الرعاية الشاملة، بما في ذلك التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإدارة الأعراض والاستشارات الغذائية والدعم النفسي لمرضى التصلب المتعدد، كما أقرت بالتزام المركز بالمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات، واعتماد أسلوب العلاج متعدد التخصصات والمعايير الطبية التعليمية.

وقال استشاري طب الأعصاب مدير مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد، الدكتور هالبراشانث دي إس: «يشرفنا حصولنا على هذه الشهادة من (ميناكتريمس)، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتقديم رعاية عالية المستوى لمرضى التصلب المتعدد لدينا».

وأضاف: «يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة للعمل الجاد والالتزام الذي يبذله فريقنا بأكمله، ويتوافق مع مهمتنا المتمثلة في تحسين نوعية الحياة للمتضررين من مرض التصلب العصبي المتعدد».

ويضم المركز، بقيادة الدكتور هالبراشانث، فريقاً متعدد التخصصات في الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك أخصائي أمراض الأعصاب ورئيس القسم، الدكتور عطا غسان، وأخصائي أمراض الأعصاب، الدكتور محمد صلاح أحمد جامع، جنباً إلى جنب مع الممرضين المتفانين، وأطباء العيون العصبية، وأخصائي إعادة التأهيل العصبي، والأطباء النفسيين، لضمان رعاية استثنائية للمرضى.

ويلتزم مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد بالمبادئ التوجيهية والبروتوكولات الدولية لضمان أعلى مستوى من رعاية المرضى، من خلال إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة المتخصصة و«السكوتر» الكهربائي، والمنطقة المخصصة لاختبار المشي لمسافة 25 قدماً، ومركز ضخ مجهز بإمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة. وتعمل الممرضات ذوات الخبرة وفقاً لإرشادات الممارسة السريرية القائمة على الأدلة، بدعم من الموظفين المساعدين، وخدمات الطوارئ، وقدرات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة بقدرة 1.5 تسلا.

ويقدّم المركز فرصاً تعليمية نصف سنوية للموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين، ويستفيد المرضى من التصوير المقطعي التوافقي البصري في الموقع، والاختبار المعرفي العصبي للتشخيص والمراقبة الدقيقة، وتقنيات إعادة التأهيل المتقدمة مثل Walk Bot، ومختبر تحليل المشية الشامل بالفيديو مع تحليل مشية EMG.

وإلى جانب مرض التصلب العصبي المتعدد، يتخصص المركز في مجموعة من الاضطرابات العصبية المناعية الذاتية، بما في ذلك التهاب النخاع والعصب البصري (مرض ديفيك)، والأمراض المرتبطة بمضادات MOG، والتهاب العصب البصري، والتهاب النخاع المستعرض، والتهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد، والتهاب الدماغ المناعي الذاتي.

ويتمتع المركز أيضاً بوضع يسمح له بالتميز في رعاية مرض التصلب العصبي المتعدد والبحث والابتكار، ويبذل جهوداً تعاونية مع المنظمات البحثية في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد، مثل الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد في الإمارات ومجموعة أبحاث «ميناكتريمس»، والاستفادة من هذه الشهادة لدفع التقدم في هذا المجال.