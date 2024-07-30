«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم» للطلبة المواطنين

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الدراسية للطلبة المواطنين «طب وعـلوم»، الذي يستهدف استقطاب النخبة من خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات لدراسة التخصصات الصحية «الطب البشري والتمريض والقبالة والتخصصات الصحية الفنية المساندة وعلم النفس الصحة العامة»، وذلك عبر منصة مواهب الإلكترونية Mawaheb.dha.gov.ae.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، إن القطاع الصحي يزخر بكوادر طبية مواطنة لها خبرتها وكفاءتها في مختلف التخصصات كما تحرص الهيئة وتعمل بشكل مستمر ومتواصل على رفد هذا القطاع الحيوي بأطباء مواطنين ليكونوا عوناً ودعماً في عملية التحول والتطوير الجارية الآن. وأوضح أن برنامج «طب وعلوم» الذي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذه يعد أحد البرامج بالغة الأهمية لاستقطاب خريجي الصف الـ12 من الطلبة المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية بمجالاتها وتخصصاتها المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2016 نجح بالفعل في دعم ورعاية الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة وطلاب الجامعات لاستكمال دراساتهم الجامعية في هذه المجالات الحيوية والمهمة بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام وتطلعات إمارة دبي بشكل خاص.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث الدكتورة وديعة محمد، شروط الالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وحاصلاً على النسبة المئوية والمعدل التراكمي المطلوب، كل حسب تخصصه الدراسي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

وأشارت إلى أن المميزات والحوافز التي توفرها الهيئة للملتحقين بالبرنامج كتغطية الرسوم الدراسية كاملة حسب التخصص الدراسي، ومنح طالب الرعاية مكافأة شهرية حسب التخصص، إضافة إلى بدل الحاسب الآلي.

وأفادت بأن هيئة الصحة في دبي تلقت أكثر من 1500 طلب للانضمام إلى برنامج دبي للتخصصات الصحية «برامج الامتياز وبرامج الإقامة وبرامج الزمالة»، في القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي خلال الفترة من 29 مايو إلى 14 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعليم الطبي في الإمارة ورفع مستوى الكفاءات الطبية العاملة في القطاع الصحي.

. 1500 طلب تلقتها هيئة الصحة في دبي للانضمام إلى برنامج دبي للتخصصات الصحية.