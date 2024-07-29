محمد بن راشد: مستمرون بتعزيز مكانة الإمارات ودبي وجهة رائدة في الطب والعلوم الصحية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أوائل خريجي دفعة 2024 في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تأكيداً على أهميتهم ومكانتهم في تعزيز مسيرة النمو والازدهار لمستقبل دولة الإمارات، إلى جانب دورهم المحوري في تعزيز مستقبل قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الخريجين لتفانيهم وعملهم الجاد طوال مسيرتهم التعليمية، ودعاهم إلى مواصلة التزامهم بتبني أفضل مستويات التميز والتطور المستمر خلال رحلة انتقالهم إلى مرحلة العمل المهني والحياة العملية، ليكونوا قدوة للأجيال القادمة.

وشدّد سموه على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الإمارات ودبي وجهة رائدة في مجال الطب والعلوم الصحية والأبحاث العلمية، تجسيداً للطموحات المستقبلية نحو مستقبل مشرق ومزدهر يستند إلى أساس متين من المؤسسات العلمية الراسخة والكوادر الوطنية المؤهلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية على مستوى الدولة، مؤكداً سموه أنه «لدينا الآن المؤسسات العلمية والتعليمية التي تعزز جاهزيتنا في هذا القطاع الحيوي.. وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إحدى أبرز تلك المؤسسات باعتبارها صرحاً تعليمياً رائداً ورمزاً للتميّز في الابتكار ونموذجاً رائداً لتشجيع البحث العلمي، ولكونها تولي التعليم الطبي والأبحاث العلمية أهمية كبرى بما يمكنها من الاضطلاع بدور محوري في تمكين الجيل القادم من الكفاءات والكوادر الوطنية الواعدة وتعزيز الابتكار».

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود الجامعة والقائمين عليها في إعداد كوادر وطنية متميزة من المتخصصين في القطاع الصحي، مشيداً سموه بدور الجامعة في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية.

حضر اللقاء، رئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة دبي الصحية، الدكتورة رجاء القرق، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية ونائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية، الدكتور علوي الشيخ علي.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: «أتوجه بعظيم الامتنان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود ورؤيته القيادية التي أسهمت في تأسيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية قبل ثماني سنوات، وإطلاق (دبي الصحية) في خطوة دفعت بمسيرة التطوير لمنظومتي الرعاية الصحية والتعليم في إمارة دبي. واليوم، نحتفي بخريجينا الذين يحملون على عاتقهم القيم والطموحات التي تشكل ملامح دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأنهم سيقدمون إسهامات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية المختلفة محلياً وعالمياً».

من جانبها، قالت رئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة دبي الصحية، الدكتورة رجاء القرق: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على لقائه الخريجين والاحتفاء بإنجازاتهم التي نفخر بها، إذ أصبحوا الآن قدوة للتميز في مختلف المجالات، مستلهمين من سموه الرؤية التي شكلت ملامح منظومتي الرعاية الصحية والتعليم».

بدوره، قال مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف: «يعكس هذا اللقاء حرص ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعاية التميز والابتكار في مجالات الطب والعلوم الصحية. وفي ظل رؤية سموه، تأسس أول نظام صحي أكاديمي متكامل للرعاية الصحية في دبي لتمكين الأكاديميين من الطلاب والمتعلمين إلى جانب المتخصصين من التميز بروح علمية لا تُسهم في تطوير مجال الرعاية الصحية فحسب، بل وفي تقديم مستويات رعاية أفضل للمرضى. كما نفخر بإنجازات خريجينا، ونؤكد مواصلة التزامنا برعاية الكفاءات وتطوير الجيل المقبل من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية».

وضمت دفعة 2024، 153 خريجاً وخريجة في 24 برنامجاً تقدمها كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان وكلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، إضافة إلى عمادة الدراسات الطبية العليا في الجامعة. ويتوزع الخريجون على 27 جنسية يُشكل الخريجون الإماراتيون منهم 40%، إذ يعكس هذا التنوّع التزام جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالنهوض بمفهوم ومستوى الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي نهاية اللقاء التقطت صورة جماعية لسموه مع مجموعة من طلبة الجامعة، متمنياً لهم سموه التوفيق في حياتهم العملية وبلوغ أعلى مستويات التميز في مجال عملهم.

نائب رئيس الدولة:

. دور رائد للجامعة في إعداد كوادر وطنية متميزة من المتخصصين في القطاع الصحي، وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

. لدينا الآن مؤسسات علمية وتعليمية تعزّز جاهزيتنا في هذا القطاع الحيوي.. وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إحدى أبرز تلك المؤسسات.