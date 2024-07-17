«تداوي الصحية» تعالج 1850 مريضاً منذ انطلاقها رمضان الماضي

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي أن مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة تداوي» استقبلت أكثر من 1850 مريضا منذ انطلاقها في شهر رمضان الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة مراون حاجي ناصر، إن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات في الدولة، وأطلقتها المجموعة لفحص المرضى من غير القادرين وتقديم الدواء لهم دون مقابل.

وأضاف تستقبل المبادرة المرضى من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحياً من مختلف الجنسيات، يوم الجمعة من كل أسبوع، في مركز تداوي بمنطقة ديرة في دبي، وتوفر لهم الرعاية الصحية الكاملة، بما في ذلك الفحوص الطبية والأشعة والدواء مجانا، ضمن مبادرة إنسانية لخدمة المجتمع.

وتابع مروان حاجي يستقبل مركز تداوي ما بين 50 إلى 80 حالة يوم الجمعة من كل أسبوع، ويولي اهتماما كبيرا بالحالات الطارئة، وأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والأمراض الصدرية.

وأشار إلى أن المجموعة قررت استمرار المبادرة بصفة أسبوعية، وفتحت الباب لتطوع الأطباء والكوادر التمريضية للمشاركة في فحص المرضى وعلاجهم، اقتداء بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز قيم الخير والعطاء ومد يد العون للفئات محدودة الدخل.

من جانبه، قال المدير الطبي لمجموعة تداوي بدبي الدكتور أحمد المصري، إن «تداوي بالرحمة تداوي» تعد مبادرة غير مسبوقة، وتهدف إلى خدمة المجتمع طبيا من خلال تشخيص الأمراض وتوفير العلاج الكامل للمرضى دون مقابل، مشيرا إلى استقبال أكثر من 1850 مريضاً وعلاجهم، يعد رقما قياسيا خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأربعة أشهر.

وأوضح أن الكادر الطبي في مركز تداوي في ديرة يتابع العلاج مع المرضى بتوفير التحاليل المخبرية والأشعة والدواء حتى تستقر حالاتهم، مشيرا إلى أن المبادرة أسهمت في علاج مئات المرضى ووصلت بهم لمرحلة الشفاء الكامل، وتتابع العلاج مع الحالات المصابة بأمراض مزمنة ما يحميها من المضاعفات الخطرة.