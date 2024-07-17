مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توقّع مذكرة تفاهم مع مستشفى تكساس للأطفال

في إطار التزامها المستمر بتعزيز الخدمات الطبية في مرافقها الصحية، أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع مستشفى تكساس للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، المنشأة الصحية الرائدة عالمياً في مجال رعاية الأطفال، بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز التعاون الطبي بين الطرفين من خلال برنامج الأطباء الزائرين.

وأكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إبرام مذكرة التفاهم هذه يعكس التزام المؤسسة بتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفياتها من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي سيسهم في تعزيز البحث والابتكار وتطوير أساليب علاج جديدة تضمن تقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للأطفال.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية، ومدير برنامج الأطباء الزائرين في المؤسسة، إلى أن توقيع هذه المذكرة يعدّ خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، إذ يتيح تنفيذ برنامج الأطباء الزائرين الاستفادة من الخبرات العالمية وإدخال تقنيات جديدة إلى المرافق الصحية التابعة للمؤسسة، معربةً عن ثقتها التامة بأن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال، بالإضافة إلى إسهامه في إرساء أسس تأسيس مركز للتميز في طب الأطفال يضمن بناء مستقبل أكثر صحة وإشراقاً للأجيال المقبلة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في المجالات الطبية من خلال العمل المشترك في المجالات الإكلينيكية، وتقديم الدعم في تطوير برنامج الرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز البرامج التعليمية في مختلف المجالات وفي كافة التخصصات الطبية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بما يحقق الفوائد والمكتسبات في مجال الرعاية الصحية للجانبين.

كما تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة الوصول إلى الأطباء والمتخصصين ذوي الكفاءات والمهارات العالية وتوفير منظومة رعاية صحية مستدامة قائمة على التكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في دعم جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز صحة وعافية جميع أفراد المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كانت قد أطلقت برنامج الأطباء الزائرين في عام 2015 لتحقيق رؤيتها الرامية إلى تقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الصحية والجامعات والمراكز الصحية العالمية المتميزة، ويهدف البرنامج إلى توفير فرص التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات وتنمية المواهب بما يضمن تقديم خدمات رعاية طبية عالية الجودة لكافة أفراد المجتمع.