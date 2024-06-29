«الصحة» تجمع بيانات الواقع الصحي والغذائي في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة. وتهدف الحملة إلى جمع بيانات دقيقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.

كما تستهدف تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية، بما يدعم صناع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات، وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة.

ومنذ الإعلان عن الحملة في مؤتمر صحافي في مايو الماضي، أطلقت الوزارة حملة توعية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وأتاحت رقماً موحداً للرد على الاستفسارات 80011111، لتوضيح كل مراحل المسح، وآلية عمل الفرق الميدانية.

ودعت العائلات المواطنة والمقيمة التي تم اختيارها في عينة المسح الصحي، إلى الإسهام في تسهيل عمل الفريق الميداني، لإنجاح المسح الوطني للصحة والتغذية المدعوم من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والجهات الحكومية المعنية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان، جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية، مؤكداً أن «البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة».

وأضاف: «يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالمياً، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».

وقالت مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، الدكتورة علياء زيد حربي: «حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، والجهات الصحية في الدولة، وهذه الاستبيانات متوافرة بأربع لغات (العربية والإنجليزية والهندية والأوردو)، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع».

وأوضحت أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية، والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة الحوامل، مؤكدة حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة، وأن استخدامها سيقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط. ودعت المواطنين والمقيمين المشمولين بالعينة، إلى التعاون مع فرق المسح، للإسهام بشكل مباشر في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

عينة المسح

يستهدف المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 عينة واسعة تشمل 10 آلاف أسرة للمسح الصحي، و10 آلاف أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنون و60% مقيمون، إضافة إلى 2000 شخص من مساكن العمال.

وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم إلى 17 عاماً.

التأكد من هوية فرق المسح

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه يمكن التأكد من هوية فرق المسح الوطني للصحة والتغذية، من خلال الزي الرسمي المخصص الذي يرتديه الموظفون، مع وسم شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشعار حملة المسح.

ويمكن مطابقة الصورة والمعلومات الواردة في البطاقتين مع بطاقة الهوية التي يحملها موظف المسح الصحي.