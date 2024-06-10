«صحة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم لتطوير بحوث الأورام

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، المستشفى غير الربحي، خلال زيارة وفد من قياداتها لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا الأميركية.

وتهدف المذكرة، التي وقّعتها المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، والرئيس والمدير التنفيذي في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، مادلين بيل، إلى تطوير الأبحاث في علاج السرطان والعلاجات الجينية لدى الأطفال.

وسيسعى الجانبان عبر الاستفادة من إمكانات البنية التحتية المتطورة وبيانات الجينوم المتوافرة في أبوظبي لتعزيز البحوث والبرامج في الأمراض النادرة وأورام الأطفال والعلاج الجيني.

وتشير أحدث التقديرات إلى وجود تحدٍّ عالمي كبير بسبب سرطانات الأطفال، بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية بتشخيص أكثر من 275 ألف طفل ومراهق (أقل من 19 عاماً) بالسرطان حول العالم في عام 2022، وفقد أكثر من 105 آلاف أطفال حياتهم بسبب المرض في العام نفسه.

وذكرت الدكتورة المناعي أن الدائرة تواصل ريادتها في ضمان توفير العلاجات المبتكرة والحلول العلاجية المتطورة في أبوظبي وخارجها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شتى أرجاء العالم.

وقالت: «معاً سنعمل على تحسين قدرات البحوث وإدارة الأمراض، وتقديم أفضل الفرص التدريبية والتطويرية للعاملين في الرعاية الصحية، لنسهم من خلال تعزيز صحة الأطفال بإرساء دعائم مجتمع معافى، لتنعم به أجيال الغد»، واصفة الأطفال بأنهم ركائز المجتمع وقادة المستقبل.