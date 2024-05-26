التشخيص والعلاج بالذكاء الاصطناعي محور نقاشات «ملتقى المسالك»

انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى تخصصات المسالك البولية، الذي تنظمه الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية، بالتعاون مع «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

ويقام الملتقى على مدار يومين، بمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين، تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج.. تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، والذي يسلط الضوء على طرق تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التعليم والتدريب بدلاً من الأساليب التقليدية.

وناقش الملتقى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة والرعاية الطبية بتخصصاتها كافة، واستخدام الواقع الافتراضي والمعزز في التدريب والتعليم والبحث بدلاً من الوسائل التقليدية لتطوير الأبحاث والتقنيات المتقدمة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقال الرئيس المشارك للملتقى ورئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، الدكتور عبدالقادر الزرعوني: «يمثل الملتقى مساحة لتبادل المعرفة بين الخبراء في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين رعاية المرضى في مجال المسالك البولية، كما يتيح لكل أخصائي فرصة لإضافة رؤية فريدة وتقديم مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات التي يمكن أن تثري عملية التشخيص والعلاج، وهنا تكمن أهميته فهو يشجع على التعلم من تجارب وممارسات الأطباء في مجالات مختلفة. ويركز على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية».

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى نحو 800 زائر ومشارك من 20 دولة حول العالم بحضور أكثر من 76 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات، ما يعكس المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في المجالات المعنية بجودة الحياة والخدمات الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية بمجالاتها كافة.

ويرافق الملتقى معرض يظهر أحدث التقنيات والمنتجات لدى الشركات الرائدة في مجال طب المسالك البولية، ويتيح للمشاركين الفرصة للتواصل مع الجهات العارضة والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة في المجال.