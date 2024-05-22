كشفت شركة «فايزر» الطبية، أمس، عن علاج جديد لمرض «الثعلبة البقعية» في الإمارات، وهو عبارة عن كبسولات، إذ يشكل هذا الدواء بارقة أمل للمرضى.

وأكدت الأمينة العامة لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، الدكتورة فاطمة البريكي، أهمية العلاجات المبتكرة لمرض «الثعلبة البقعية»، موضحة أن تطوير علاجات جديدة لمرض «الثعلبة البقعية» يتجاوز مجرد استعادة الشعر، إذ تركز على تمكين المرضى من استعادة الثقة، وتحقيق الشعور بالرضا وتقدير الذات.

من جانبه، قال مدير شركة «فايزر» في منطقة الخليج العربي، سرهات يالسينكايا: «إن هذا التقدم الجديد في علاج حالات الإصابة الشديدة بـ(الثعلبة البقعية)، يُعدّ من الإنجازات المهمة التي ستسهم في تحسين حياة المرضى بدءاً بعمر 12 عاماً».