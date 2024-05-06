مستشفى دبي يجري عملية استئصال ناجحة لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم

نجح فريق من الجراحين ضمن الفريق الطبي في "مستشفى دبي" التابع لـ"دبي الصحية" أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، في إجراء عملية استئصال لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة في العقد السادس من عمرها، وذلك في إنجاز طبي يعكس ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، كما يعكس تطور الخدمات الطبية المتميزة للمستشفى متعدد التخصصات في مجال الجراحة، ويجسد التزام "دبي الصحية" بتحقيق شعار "المريض أولاً".

وجرت العملية بعد تحويل مريضة بالغة من العمر 69 عاماً كانت تعاني من صعوبات في المشي والتنفس إلى وحدة الطوارئ في "مستشفى دبي" بعد اكتشاف وجود كتلة ضخمة في البطن أثناء الفحص، وهو ما استدعى توفير الرعاية الصحية الأولية لها على الفور، ومن ثم إجراء العملية الجراحية اللازمة لاستئصال هذه الكتلة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات يضم خبراء متخصصين في جراحة المسالك البولية، والأورام، والأشعة التداخلية إلى جانب جراحين متخصصين في الأوعية الدموية والجراحة العامة وخبراء التخدير.

وبناء على المسار الطبي الذي وضعه الفريق الطبي في مستشفى دبي، استغرقت العملية الجراحية نحو أربع ساعات، و أسفرت عن استئصال ورم كبير وصل حجمه (27 سم × 26 سم)، وبلغ وزنه 9.435 كيلوجرام.

وأشار الدكتور فاريبورز باقري، استشاري المسالك البولية في مستشفى دبي، والذي أشرف على الجراحة، إلى أن العملية شهدت تعقيدات ومخاطر تترتب على مثل هذا النوع العمليات الجراحية، وقال: "شكل التدخل الجراحي تحدياً أساسياً للفريق الطبي، بسبب حجم الورم وضغطه على محيطه الحيوي، وبرغم ذلك، فإن عدم إجراء العملية كان من شأنه تعريض حياة المريضة لخطر أكبر".

وأضاف باقري: "إن نجاح العملية وتحقيق هذا الإنجاز يعود إلى الجهود المشتركة التي بذلها الفريقان الطبي والجراحي، ونحن ممتنون للغاية لاستجابة المريضة للعلاج وتعافيها ".

من جانبها، سلطت الدكتورة مريم الرئيسي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، الضوء على الجهود التي بذلها الفريق المتعدد التخصصات في اتخاذ قرار المضي قدماً بإجراء الجراحة، وقالت الرئيسي: "بعد دراسة متأنية وتعاون بين خبرائنا الطبيين والجراحيين، تم الاتفاق على إجراء هذه العملية المعقدة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح".

وأضافت الرئيسي: "إن نجاح هذه العملية دليل على كفاءة الطاقم الطبي بمستشفى دبي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع التزام "دبي الصحية" يتحقيق شعار "المريض أولاً". كما أن هذا الإنجاز يدعم جهودنا في مواصلة البناء على النجاحات نحو تطوير وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى".

ويُعد مستشفى دبي أحد أكبر المستشفيات التخصصية في دولة الإمارات، وهو أحد 6 مستشفيات ضمن "دبي الصحية"، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي. كما يُقدم المستشفى خدمات شاملة في جميع تخصصات الرعاية الصحية، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.