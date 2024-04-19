«صحة أبوظبي»: سداد غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي متوافر عبر منصة «تم»

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن خدمة سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي أصبحت متوافرة عبر منصة «تم»، المنصة الرقمية الموحدة لخدمات حكومة أبوظبي.

وأوضحت أن سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي تستغرق ست دقائق، بعد الحصول على الرقم المرجعي للغرامة من شركة الضمان الصحي المعتمدة التي يرغب المتعامل في تجديد الضمان الصحي لديها.. ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة عبر بوابة «تم» الإلكترونية، أو تطبيق «تم» للهواتف الذكية، أو عبر البحث عن خدمة «دفع غرامات الضمان الصحي».

ودعت الدائرة أصحاب العمل وأفراد المجتمع إلى الاشتراك أو تجديد الاشتراك لهم ولمكفوليهم في الضمان الصحي، في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي، وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين، ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها، وتجنيبهم الغرامات التي تترتب على عدم قيامهم بذلك.