نجاح زراعة كلى لطفل مواطن عمره 3 سنوات في «مستشفى الجليلة» بدبي

نجح مستشفى الجليلة للأطفال، أول مستشفى متخصص للأطفال في دولة الإمارات، التابع لدبي الصحية، في إنقاذ حياة الطفل المواطن سعيد خميس الشامسي، الذي كان يعاني فشلاً كلوياً مزمناً، من خلال عملية زراعة للكلى، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الثالث، ليكون أصغر طفل مواطن تُجرى له مثل هذه العملية في دبي.

وأوضح المستشفى لـ«الإمارات اليوم» أن إصابة الطفل بالفشل الكلوي تم اكتشافها قبل ولادته، واستمر معه بعد الولادة، حيث استدعى ذلك غسل الكلى من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً، وبواقع أربع ساعات ونصف لكل جلسة، إلى أن اقتضت حالته عملية زراعة كلى عاجلة.

وبعد الحصول على كلية من متبرع متوفى، وتأكد التطابق الكامل للأنسجة، جرى استكمال التحضيرات، وتدخل الفريق الطبي لإجراء العملية، التي تكللت بالنجاح، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل «دبي الصحية» في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لخدمة المريض وعائلته.

وقالت والدة الطفل: «عانينا بشكلٍ كبير قبل إجراء عملية الزراعة، حيث كنا مضطرين لإجراء عمليات غسل الكلى بشكل دوري ومنتظم إلى أن تلقينا اتصالاً هاتفياً من مستشفى الجليلة للأطفال، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الثالث لإبلاغنا بموعد إجراء العملية، ليتحول الفرح إلى فرحتين في ذلك الوقت. وعلى الرغم من القلق والمخاوف الكبيرة التي انتابتنا، إلا أن الطاقم الطبي كان يبث الطمأنينة في نفوسنا، فضلاً عن اهتمامه ورعايته التي قدمها طوال الوقت».

وأضافت: «استعاد سعيد، ولله الحمد، عافيته، وأصبح يتمكن من ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي، لذا لا نستطيع أن نوفي فريق عمل مستشفى الجليلة للأطفال، وفريق دبي الصحية، حقهم من الشكر والتقدير على ما بذلوه وقدموه من رعاية واهتمام ومتابعة دائمة».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة، الدكتور محمد العوضي «نفخر بنجاح عملية الطفل سعيد، التي أعادت الأمل والفرحة له ولعائلته، ويضاف هذا الإنجاز الطبي الجديد إلى سجل نجاحات (دبي الصحية)، باعتبارها أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي جرى تأسيسه لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءتها للارتقاء بصحة الإنسان.

كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة الإمارة وجهة لعمليات زراعة الكلى، خاصة في ظل ما توفره من مقومات وإمكانات وتقنيات متقدمة في المستشفيات التابعة لـ(دبي الصحية)، والتي تسعى لتوظيف أفضل الخبرات والكفاءات من مختلف التخصصات، لتطوير خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع وعدنا (المريض أولاً)». يذكر أنه حتى بداية العام الجاري تم إجراء 100 عملية زراعة كلى في إمارة دبي، 40%

منها في مستشفى الجليلة للأطفال، الذي يضم مركزاً لزراعة الكلى يقدم الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال الذين يعانون أمراض الكلى المزمنة والخطرة في بيئة صديقة لهم لإنقاذ حياتهم.

والدة الطفل:

• استعاد ابني عافيته، وأصبح يتمكّن من ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي.

الدكتور محمد العوضي:

• نفخر بنجاح عملية الطفل سعيد التي أعادت الأمل والفرحة له ولعائلته.

• 100 عملية زراعة كلى في دبي منذ بداية العام، 40% منها في مستشفى الجليلة.

• الطفل كان يخضع لغسل الكلى 4 مرات أسبوعياً وبواقع أربع ساعات ونصف لكل جلسة.