إجراءات يجب الالتزام بها عند التوجه للصالونات قبل عيد الفطر

وضعت هيئة الصحة بدبي إجراءات يجب الالتزام بها قبل التوجه إلى الصالونات قبل عيد الفطر المبارك، لضمان الوقاية من أية أمراض معدية، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة..

وتشتمل الإجراءات التي حددتها صحة دبي على " ضرورة التأكد من التزام الصالون أو مركز الحلاقة بتطبيق معايير الصحة والسلامة"

ونصحت الهيئة بتجنب استخدام الصبغات الجديدة، أو الحناء السوداء، وفي حالة استخدام أي نوع من الصبغات يجب تجربتها، على مناطق صغيرة من الجلد قبل إضافة الصبغة واستخدامها على مساحة أكبر بالجسم، كذلك ينصح بتجنب تجربة خلطات أو علاجات جديدة على البشرة..

وأضافت "من الأفضل لكل شخص استخدام أدوات الحلاقة الخاصة به وقص الشعر والأظافر، وفي حال لم يتوفر ذلك، يجب التأكد من تعقيم الأدوات المستخدمة".

جدير بالذكر أن بلدية دبي أكدت تكثيف حملاتها التفتيشية الميدانية على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية في الإمارة، للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.