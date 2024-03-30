أطباء يدعون إلى إجراء فحوص دورية بعد الـ 40

دعا أطباء مختصون إلى إجراء فحوص طبية دورية للرجال والنساء بعد بلوغ سن الـ40، والالتزام بها، للوقاية من أمراض خطرة مثل السرطانات، والجلطات القلبية والدماغية.

ضغط الدم

وقال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور سهيل الركن، إن «المنظمات الطبية العالمية والبروتوكولات الصحية أوصت الأشخاص الذين يبلغون 40 عاماً بعمل فحوص دورية للوقاية من الأمراض المحتملة التي تصيب الرجال والنساء في هذه المرحلة العمرية، وأبرزها فحص ضغط الدم، للتأكد من عدم ارتفاع نسبته، خصوصاً أنه يسمى (القاتل الصامت)، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 50% من الجلطات القلبية والدماغية تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الأوعية الدموية».

وأضاف أن «الإنسان قد لا يشعر بارتفاع ضغط الدم، وإنما يشعر بأعراضه وآثاره بعد إصابته بالأمراض الناتجة عنه، سواء كانت أمراضاً قلبية أو دماغية».

وأشار الركن إلى أن «دراسة أجريت على سكان الدولة، من خلال عمل فحص عام لعينة كبيرة منهم، أظهرت أن ما بين 30% إلى 40% منهم يعانون ارتفاع ضغط الدم، وهم ليسوا على علم بذلك، ولا يتناولون أدوية علاجية للمرض، ما يؤكد ضرورة إجراء الفحص الدوري لضغط الدم لمن هم في الـ40، لاسيما إذا كان لديهم تاريخ عائلي للمرض».

السكري والدهون

وتابع الركن أن «من الضروري أيضاً لمن بلغوا الـ40 عاماً الالتزام بإجراء فحص السكر خلال الصيام، أو فحص السكر التراكمي على مدار ثلاثة أشهر، وهو مهم جداً، لأن نسبة الإصابة بالسكري من النوع الثاني ترتفع بعد سن الـ40، كما يجب أن يجرى هذا الفحص مرة في السنة على الأقل، حيث يمكن علاجه جذرياً والتخلص منه في حال اكتشافه في بدايته».

وذكر أنه «يجب أيضاً على من دخل في هذه الفئة العمرية عمل فحص الدهون، على أن يكون الشخص صائماً مدة 12 ساعة، لتلافي أمراض تصلب الشرايين والجلطات القلبية والدماغية، حيث لوحظ عند المصابين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والكبد الدهني».

القلب

كما نصح الرجال في عمر الـ40 بإجراء فحص لجهد عضلة القلب، وإجراء الفحوص الدورية اللازمة له، خصوصاً للمدخنين، ومن يعانون ارتفاع ضغط الدم، للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين، أو ضعف تروية الدماغ. ومن الفحوص المهمة للرجال فحص «البروستات»، للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تضخم فيها.

الثدي

وبالنسبة للنساء، قال الركن إن الفحوص المهمة، تشمل فحص الثدي للتأكد من عدم وجود أورام، خصوصاً إذا كان هناك أي تاريخ عائلي، إضافة إلى فحص عنق الرحم، وفحص فيتامين «د» وفيتامين «ب 12» للتأكد من عدم نزولهما بعد الـ40.

فحص دم شامل

وأفاد استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سجواني، بأن الإنسان إذا بلغ الـ40 من العمر، يجب أن يبدأ بعمل فحوص دورية للوقاية من الأمراض التي تنتشر في هذه المرحلة العمرية، أبرزها عمل فحص دم شامل، يتضمن فحص نسبة «الهيموغلوبين»، وقوة الدم ونسبة كريات الدم الحمراء والبيضاء، للتأكد من عدم وجود التهابات، أو فقر دم، وفحص وظائف الكبد والكلى، باعتبارهما أهم أعضاء الجسم، إضافة إلى إجراء فحص الغدة الدرقية لمن لديه تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

فحص مبكر

بدوره، دعا استشاري الأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، إلى إجراء فحص سرطان الثدي للنساء بدءاً من عمر مبكر، حتى في حال لم توجد أعراض، وفحص القولون، وعنق الرحم، و«البروستات» للرجال، وفحص الرئة للنساء والرجال المدخنين.

وأكد الشامسي ضرورة الالتزام بالفحوص الدورية، وإن لم توجد أعراض، خصوصاً أن كثيراً من السرطانات تكون صامتة لسنوات قبل أن تكتشف، سواء من خلال ظهور أعراضها أو من خلال الفحوص. وشدد على ضرورة الفحص المبكر لمن لديه تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض السرطانية، للوقاية من الأمراض المحتملة قبل حدوثها. وحدد الشامسي فحوصاً ضرورية للأمراض السرطانية يجب الالتزام بها، تتمثل في فحص الثدي كل عامين (على الأقل)، وفحص عنق الرحم كل ثلاث أو خمس سنوات، بداية من عمر 25 عاماً، وفحص القولون كل خمس سنوات، إضافة إلى فحص «البروستات» لدى الرجال سنوياً، وفحص الرئة.

مرض النقرس

نصح استشاري المخ والأعصاب، الدكتور سهيل الركن، بفحص نسبة حمض «اليورك أسيد» في الدم، للكشف عن مرض النقرس، خصوصاً في سن الـ40، إذ أثبتت الدراسات أنه يرتفع في هذه الفئة العمرية، ويظهر على هيئة آلام في العظام والمفاصل، ويحدث عادة بسبب الإسراف في استهلاك اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، مطالباً بالعمل بالمثل «درهم وقاية خير من قنطار علاج».