إغلاق منشأة لحوم في أبوظبي خالفت اشتراطات السلامة الغذائية

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «وفرة لتموين اللحوم» في أبوظبي، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وذكرت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية وحصول المنشأة على ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق بسبب تكرار مخالفات عالية الخطورة، مثل رصد بيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتداول لحوم (أغنام بالكبد والرأس) ليس عليها تاريخ الذبح ولا تاريخ الانتهاء.

وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري بحق هذه المنشأة سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، مؤكدة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.