السحور في رمضان.. أهم ما عليك اتباعه وتجنبه

نشرت هيئة الصحة في دبي، بحسابها الرسمي على منصة "إكس"، نصائح للحصول على سحور صحي في شهر رمضان المبارك.

ونصحت الهيئة المتابعين المحاولة بأن يكون السحور صحيا ويحتوي على العناصر الغذائية الهامة وفي نفس الوقت ذات سعرات حرارية منخفضة.

وكمثال على وجبة سحور صحية، نشرت الهيئة: "تناول شوربة الشوفان الكامل مع الخضار، وصدور الدجاج منزوع الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، و3 تمرات، وكوبا ماء، هو مثال لوجبة سحور صحية".

كما دعت الهبئة لتجنب موعد تناول السحور متأخرا، وأن يكون في وقت مبكر من الليل بدلا من وقته الطبيعي قبيل آذان الفجر.

ودعت إلى تجنب تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات.