«الصحة» تعرّف بمستجدات التبرع بالأعضاء

عرّفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مزاولي المهن الصحية والجهات المعنية والمنشآت الصحية بالمستجدات في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بعد تحديث التشريع المعمول به في هذا المجال.

وتناولت الورشة إطلاع مزاولي المهن الصحية والجهات المعنية والمنشآت الصحية على المستجدات في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، والإجابة عن استفساراتهم، وتبادل الأفكار حول كيفية تطبيق المعايير المعمول بها، لمواكبة أفضل الممارسات، ما يعكس الالتزام بالشفافية، وتعزيز القدرات، والتأكيد على الدور التنظيمي في تسهيل إجراءات التبرع بالأعضاء، بما يتوافق مع أعلى المعايير الأخلاقية والطبية. وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أهمية توضيح الأهداف والإجراءات في مجال تنظيم عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والتبرع بها.