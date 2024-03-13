نجاح جراحة قلب لرضيع من دون شقّ الصدر

استقبل الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، طفلاً رضيعاً (يبلغ من العمر 10 أشهر)، مصاباً بثقب في بطين القلب، حيث تم تحويله من مستشفى الفجيرة لإجراء عملية جراحية بطريقة غير تقليدية، بسبب العديد من المشكلات الصحية الذي نتجت عن وجود الثقب.

وتمكن الأطباء من إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة للطفل، وغلق الثقب باستخدام تقنية جديدة، تتمثل في التدخل الجراحي المحدود، حيث تعتبر هذه التقنية بديلة عن التدخل التقليدي القائم على إحداث فتحة في منتصف القفص الصدري.

وتجنّب فريق الأطباء إجراء الجراحة التقليدية المتمثلة في شق عظمة الصدر، معتمدين على تنفيذ الجراحة من خلال إجراء فتحة صغيرة تحت الذراع اليمنى للطفل، تكون فيها الجراحة مخفية وغير واضحة مستقبلاً، وتمكّن الطفل من ممارسة حياته بشكل أفضل مستقبلاً، كما أن مثل هذا النوع من التقنيات الطبية يسهم في سرعة التعافي بعد الجراحة، ويقلل مدة مكوث المريض في المستشفى لتلقى الرعاية.