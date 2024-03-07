الإمارات للخدمات الصحية تُطلق إصداراً جديداً من النظام الرقمي شراكات

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إصداراً جديداً من النظام الإلكتروني لإدارة العلاقة مع الشركاء، بهدف تسهيل عملية التواصل والتعاون بين المؤسسة وشركائها، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة لشركائها في القطاعين الحكومي والخاص على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويسهم في تطوير القطاع الصحي.

ويأتي إطلاق النظام في إطار حرص المؤسسة على تعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق الشراكات من خلال اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك ضمن محور شراكات لتنمية الابتكار الصحي ضمن استراتيجيتها 2023 – 2026 حيث تسعى المؤسسة لتعزيز منظومة الخدمات الصحية، واكتساب وتبادل الخبرات والتجارب من خلال الشراكات الاستراتيجية.

ويأتي إطلاق الإصدار الجديد من النظام الإلكتروني لإدارة العلاقة مع الشركاء في ظل شراكات مؤسسية مع أكثر من 130 شراكة منها نحو 37 دولة ومؤسسة عالمية، وأكثر من 95 شراكة وتعاون محلي، كما أنه يأتي مواكباً لرؤاها المستقبلية واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء، وتسهيل عمليات الشراكة، كما يتسق مع جهودها المستمرة في التحول الرقمي وتحسين أنظمتها الرقمية وتعزيز قدراتها، من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تمكن شركاء المؤسسة على اختلاف مستوياتهم من تتبع وإدارة وتقييم شراكاتهم بسهولة وكفاءة.

وأكد سعادة الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تعمل ضمن منظومة إيكولوجية متنوعة، وترتبط بعلاقات تعاون مع العديد من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن إطلاق النظام بحلته الجديدة يُعد خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العلاقة مع الشركاء، ويُعتبر نقلة نوعية في مجال التواصل المؤسسي وإدارة المشاريع والمبادرات المشتركة ومذكرات التفاهم، مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة الإستراتيجية، ويدعم جهودها في تطوير القطاع الصحي في الدولة.

من جهتها أفادت فاطمة الوالي مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل في المؤسسة بأن النظام الجديد يتضمن العديد من المميزات والقدرات التي تُمكن الشركاء من إدارة تجربتهم مع المؤسسة بسهولة وسلاسة، حيث يوفر النظام مجموعة من الأدوات الجديدة التي تشمل التسجيل وتقديم طلبات الشراكة وإدارة مذكرات التفاهم إلكترونياً، ومتابعة وتحديث حالة المشاريع والمبادرات المشتركة ومستجدات الشراكة، بالإضافة إلى إمكانيات أخرى ترتبط بالتواصل وإرسال الإشعارات عبر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، تسمح بتبادل المعلومات بكفاءة وأمان.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام يُعتبر ممكّناً رئيسياً للمؤسسة نحو تعزيز التكامل مع الشركاء، علاوة على مساهمته في رفع مستويات رضا الشركاء، وتعزيز كفاءة وفعالية الأنشطة المشتركة، كما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.