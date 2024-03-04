5500 جراحة ناجحة لقلوب الأطفال في «خليفة الطبية»

كشفت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن إجرائها أكثر من 5500 عملية جراحية ناجحة لقلوب الأطفال، غالبيتها عمليات جراحية دقيقة وإجراءات لإصلاح مشكلات معقدة لقلوب حديثي الولادة، ما يعكس الإمكانات المتطورة لتقديم خدمات رعاية القلب للأطفال والرضع الذين يعانون أمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تميز فرقها الطبية المتخصصة على مدار الساعة وتقديمهم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وتفصيلاً، توفر مدينة الشيخ خليفة الطبية أكثر من 25 تخصصاً طبياً للأطفال، منها تخصصات فريدة مثل أمراض الدم والأورام للأطفال، وأمراض الكلى للأطفال، والأمراض الأيضية للأطفال، وعمليات الأطفال بأقل قدر من التدخل الجراحي، كما أنها تمتلك أكبر وحدة عناية مركزة للأطفال وأكبر قسم طوارئ مخصص للأطفال على مستوى الدولة، كما تحتضن أكبر مركز لعلوم القلب لدى الأطفال في الدولة والوحيد لجراحة عمليات القلب المفتوح لدى الأطفال في أبوظبي والذي يوفر إجراءات إصلاح مشكلات معقدة لقلوب حديثي الولادة.

وقال المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، بدر القبيسي: «نلتزم بتقديم التميُّز في جراحة القلب للأطفال، ونثق بقدرات وإمكانات فرقنا الطبية في مواصلة إجراء عمليات جراحية دقيقة للقلب بأعلى مستوى من الرعاية، وبخبرة استثنائية وموارد متعددة التخصصات، وتتركز جهودنا على نهج رعاية صحية شامل في إدارة وعلاج الأطفال الذين يعانون عيوباً خلقية في القلب، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهم». وأضاف: «فريق أمراض القلب وجراحة القلب الخلقية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين، ومنح الأمل والطمأنينة لعائلات المرضى خلال مرحلة العلاج، لاسيما أن معظمها عمليات جراحية دقيقة وإجراءات لإصلاح مشكلات معقدة لقلوب حديثي الولادة».

وكانت دائرة الصحة – أبوظبي، اعتمدت الشهر الماضي «مدينة الشيخ خليفة الطبية» مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للأطفال، وتم منحها درع مركز التميُّز، لما توفره من إمكانات متطوِّرة لرعاية القلب لدى الأطفال والرضَّع الذين يعانون أمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها.

وتمثل مراكز التميُّز منشآت رعاية صحية تخصصها أو تعتمدها دائرة الصحة – أبوظبي لتقديم علاجات متخصصة في مجالات طبية معينة، بمستوى أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة؛ لأنها تمتاز ببنيتها التحتية عالمية المستوى، والقوى العاملة ذات المهارات العالية المعتمدة دولياً، والموارد متعددة التخصُّصات، والتقنيات المتطورة وأحدث ابتكارات الرعاية الصحية، والأبحاث السريرية والعلمية مع تقديم الرعاية الصحية الأفضل في فئتها للمرضى في الإمارة وخارجها.

وأكدت الدائرة أن مراكز التميز تُعد بمثابة منشآت رعاية صحية متخصصة تتميز بالخبرات العالية والتقنيات والبرامج المتقدمة، وتمتلك أحدث الابتكارات، ما يمكنها من عمل إجراءات طبية معقدة في مجالات سريرية متخصصة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمرضى.

وأشارت إلى أنها تركز على ستة عناصر أساسية عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز، تشمل المخرجات السريرية، وتجربة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي، إضافة إلى برامج الإقامة والتدريب، كما تؤخذ الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية في الاعتبار عند تصنيفها مراكز للتميز.

بدر القبيسي:

• نثق بقدرات وإمكانات فرقنا الطبية المتميزة في مواصلة إجراء عمليات جراحية دقيقة للقلب بأعلى مستوى من الرعاية، وبخبرة استثنائية وموارد متعددة التخصصات.