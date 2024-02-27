30 خبيراً ومتخصصاً في مؤتمر دبي للخلايا الجذعية

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر دبي للخلايا الجذعية بدبي، الذي يجمع أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً في علاج الخلايا الجذعية حول العالم ويستمر لمدة يومين.

ويطلق المؤتمر في دورته الحالية العديد من الجوائز والمبادرات مثل «الجائزة الإنسانية»، وتُعطى للبارزين في القطاع الطبي تحت تخصص زراعة الخلايا الجذعية المستمدة من الحبل السري، وجائزة «العقل العبقري» و«التفوق الأكاديمي» لأفضل طالب، وجائزة «المفكر المبدع» لأفضل باحث.

وتم منح الجائزة الإنسانية للمؤتمر لهذا العام تكريماً للطبيب الراحل هال بروكسماير الذي شكلت مساهماته الرائدة ثورة في الطب التجديدي، حيث كان أول من ابتكر فكرة العلاج، ومنذ ذلك الحين تم علاج أكثر من 50 ألف مريض على مستوى العالم من خلال علاجات الخلايا الجذعية المستمدة من دم الحبل السري، حيث تسلّمت الجائزة التكريمية نيابة عنه زوجته بيث بروكسماير.

ويسلط المؤتمر الضوء على التقنيات والعلاجات الحديثة في قطاع الطب التجديدي، ويقوم من خلاله المشاركون بتعزيز تأثير البحوث العلمية حول الخلايا الجذعية على مستقبل الرعاية الصحية، كما يطلق المؤتمر مبادرة «العقل العبقري» للمبادرات الفريدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات المتميزة والملهمة للعلماء والباحثين في تطوير قطاع الخلايا الجذعية والطب التجديدي في الإمارات.

وقالت رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية ومديرة مختبر هورتمان للخلايا الجذعية، الدكتورة فاطمة الهاشمي، إن مؤتمر دبي للخلايا الجذعية يجمع أكثر من 30 خبيراً دولياً وشريكاً في القطاع من أجل زيادة الوعي العلمي ومشاركة أحدث التطورات في تقنيات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها المبتكرة، ودورها في معالجة العديد من الأمراض.

كما يتناول المؤتمر الذي تنظمه شركة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ويحظى بدعم هيئة الصحة بدبي؛ أمراضاً مستعصية مثل مرض الثلاسيميا، وفقر الدم الفانكوني الوراثي الذي يؤدي إلى فقر الدم اللاتنسجي، وسرطان الدم (لوكيميا).