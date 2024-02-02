3.35 أطباء لكل 1000 من السكان في دبي

كشف التقرير الإحصائي السنوي لهيئة الصحة في دبي، أن عدد الأطباء في الإمارة بلغ 3.35 أطباء لكل 1000 من السكان، «ما يعكس تطور مؤشرات أداء الخدمات الصحية في الإمارة، وقدرة القطاع الصحي على توفير أفضل الخدمات للسكان».

وقال التقرير الذي صدر أخيراً، إن معدل الأطباء لكل 1000 شخص من السكان ارتفع خلال العام 2022، مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 3.35 أطباء. كما تطور مؤشر معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان من 0.87 طبيب أسنان عام 2021 إلى 1.02 طبيب أسنان لكل 1000 من السكان عام 2022، وارتفع معدل الممرضين لكل 1000 من السكان، من 5.72 ممرضين عام 2021 إلى 6.11 ممرضين لكل 1000 من السكان عام 2022.

وحسب التقرير «بالنظر إلى معدل أسرّة المستشفيات لكل 1000 من السكان، الذي يعتبر من المؤشرات المهمة في قياس مدى قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب المرضى في الدول المختلفة، فقد ثبت أنه انخفض من 1.85 سرير لكل 1000 من السكان عام 2021 ليصل إلى 1.83 سرير لكل 1000 من السكان عام 2022.

ونتيجة لانخفاض عدد الأسرّة في دبي، ارتفع معدل الأطباء للأسرة من 1.68 عام 2021 ليصل إلى 1.83 عام 2022، وزاد معدل الممرضين للأسرة من 3.1 في عام 2021 ليصل إلى 3.35 عام 2022.

وفيما يتعلق بمعدل إشغال الأسرّة، الذي يستخدم مقياساً لقدرة المستشفيات على العمل بأمان وفعالية، فقد انخفض بشكل واضح من 52.99% عام 2021 إلى 44.73% عام 2022، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد الأسرّة الجديدة، مع الإشارة إلى أن معدل إشغال الأسرّة الأمثل، الذي يدل على الاستخدام الأمثل والفعال لأسرّة المستشفيات، هو 75%، ما يعني قدرة المستشفيات في دبي على استيعاب عدد أكبر من المرضى.

وفيما يتعلق بنتائج بمعدل خروج المستشفيات السنوي لكل 100 ألف من السكان، الذي يؤشر على كفاءة النظام الصحي في الإمارة، فقد انخفض من 11 ألفاً و376 في عام 2021 إلى 10 آلاف و430 حالة خروج لكل 100 ألف من السكان عام 2022.

ونتيجة لهذا التغير، انخفض معدل أيام الرعاية بالمستشفيات لكل 1000 من السكان من 356.97 عام 2021 إلى 298.24 عام 2022.

. معدل أسرّة المستشفيات من المؤشرات المهمة لقياس قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب المرضى.