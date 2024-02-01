«معرض الصحة العربي» يكشف عن الاتجاهات الناشئة في إدارة الأزمات والكوارث

كشف «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024» عن أبرز الاتجاهات الناشئة في إدارة الأزمات الصحية والكوارث. جاء ذلك، خلال مؤتمر الصحة العامة الذي أقيم على هامش الحدث بمشاركة عدد من الخبراء المختصين في إدارة الأزمات الصحية والكوارث، الذين سلطوا الضوء على أهمية الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب على إدارة الكوارث وطب الكوارث القائم على التكنولوجيا. وقدمت مؤسسة دبي الصحية خلال المؤتمر لمحة شاملة عن أول نموذج متكامل للنظام الصحي الأكاديمي في دبي. وقال الرئيس التنفيذي لدبي الصحية الدكتور عامر أحمد شريف، خلال حديثه في المؤتمر: «نسعى من خلال التزامنا المشترك الذي يتمحور حول المريض أولاً إلى تعزيز القطاع الصحي الحالي، ووضع الأسس الصحيحة لمستقبل أفضل لضمان أثر ممتد يصل إلى الأجيال القادمة».

من جهته، قال استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث في دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور صالح فارس العلي، خلال المؤتمر حول الاتجاهات الناشئة في الأزمات الصحية والكوارث، إن «إدارة الكوارث تشمل مجموعة واسعة من الخدمات وتتطلب نهجاً شاملاً للحوكمة والرعاية قبل دخول المستشفى وخدمات المستشفيات والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب ومراكز السموم»، مشدداً على أنه يجب الأخذ في الاعتبار كل هذه العناصر كجزء من نظام أكبر من أجل إدارة الكوارث بشكل فعال.

وأكد دور التكنولوجيا الحاسم في إدارة الكوارث وفي الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية عن بُعد وتعزيز التشخيص الطبي وتحليل بيانات المريض بدقة والتنبؤ بالنتائج وتقديم توصيات العلاج.

وأشار إلى أن تقنيات الرعاية الصحية عن بُعد تسهم في تعزيز الوصول إلى الخبرة الطبية وتسريع المشاورات عن بُعد بين مقدمي الرعاية والأطباء قبل دخول المستشفى، وتحسين تخصيص الموارد وسرعة علاج المرضى في المناطق الريفية أو التي تعاني نقص الخدمات.