برنامج زراعة الأعضاء «حياة».. الأسرع نمواً في العالم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء «حياة» الأسرع نمواً خلال خمس سنوات، مؤكدة أن «الجهات الصحية تعمل على تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، من خلال توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بفشل الأعضاء، وإنقاذ أسرهم من المعاناة وتحسين نوعية حياتهم».

جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي بدأت فعالياته أمس، في المركز التجاري العالمي.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة عبدالله أهلي، أن الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء تشهد تطوراً لافتاً.

وأشار إلى أن الترويج لبرنامج «حياة» في معرض الصحة العربي، يمثل منصة لنشر الوعي بقيم وأهداف البرنامج، بالاستفادة من وجود آلاف الزوّار والعارضين خلال أيام المعرض. من جهته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الدكتور علي العبيدلي، بأن الجانب الإنساني للبرنامج حقق إنجازات للدولة كأسرع البرامج نمواً في العالم، بنسبة 41.7% خلال آخر خمس سنوات، بحسب نتائج مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة. وقال العبيدلي إن «حياة» يمثل ركناً أساسياً في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات.

ودعت الجهات الصحية في الدولة أفراد المجتمع إلى المشاركة في إنقاذ حياة المرضى المصابين بفشل الأعضاء، عبر التسجيل في البرنامج الوطني للتبرّع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.