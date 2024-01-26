«البالونات» تنقذ حياة مريض أصيب بصدمة قلبية

تمكن فريق طبي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومستشفى التداوي بدبي من إنقاذ حياة مريض آسيوي، أصيب بصدمة قلبية هددت حياته.

وقال أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بمستشفى التداوي، الدكتور حسين حشمت: إن المريض، البالغ من العمر 50 عاماً، أصيب بجلطة حادة في القلب، وقام مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنقله خلال زمن قياسي إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث خضع لفحوص طبية عاجلة.

وأضاف: «أظهرت الفحوص أن المريض مصاب بجلطة حادة في القلب، واحتشاء في الجدارين الأمامي والخلفي للقلب نتيجة وجود انسداد كامل بالشريان التاجي الأيسر وانسداد الشريان التاجي الأيمن، ما أدى لإصابته بصدمة قلبية، توقف فيها القلب عن أداء وظيفته بضخ الدم للأعضاء الحيوية في الجسم، وهي حالة شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيها إلى 80%».

وأكد تشكيل فريق طبي من أقسام الطوارئ والقلب والعناية المركزة والغدد الصماء، للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض الذي يعاني أيضاً مرض السكري.

وأكمل: «خضع المريض لجراحة عاجلة، استمرت 90 دقيقة، تم خلالها فتح الشريانين اللذين كانا مغلقين بالكامل».

وشرح أن الفريق الطبي أجرى جراحة قسطرة عاجلة، لتوسيع الشريانين عن طريق تقنية البالونات المغلفة دوائياً، وذلك بكفاءة تامة، من دون الحاجة إلى استخدام دعامات تزرع في الشريان مدى الحياة.

وأوضح أن «هذه التقنية تتميز بأنها آمنة لمرضى السكري، كونها توسع الشريان من دون الحاجة إلى زراعة جسم غريب داخل الجسم، يحمل معه مخاطر تخثر الدعامة المزمن، ويهدد باحتمالية عودة الانسداد مستقبلاً».

وذكر أن المريض وضع على جهاز التنفس الاصطناعي خلال الجراحة، التي تكللت بنجاح كامل، واسترد عافيته، وعادت وظائف التنفس والقلب للعمل بالصورة الطبيعية، وغادر المستشفى بصحة جيدة بعدما تحسنت كفاءة القلب الانقباضية من 30% إلى 45%، وهو ما يزال يتابع حالته الصحية دورياً مع الفريق الطبي في مستشفى التداوي.