14 ألف صنف دوائي مسجل في دبي

أفاد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، الدكتور علي السيد، بأن عدد أصناف الأدوية المسجلة في إمارة دبي ارتفع إلى نحو 14 ألف صنف لعلاج الأمراض المختلفة.

وأوضح الدكتور علي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش المعرض، أن حجم سوق الأدوية يشهد تطوراً كبيراً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليارات دولار بحلول 2025، مؤكداً أن السوق الدوائية في الدولة جاذبة للاستثمار، ومقصد لكبرى الشركات الدوائية العالمية.

وذكر أن عدد مصانع الأدوية في الدولة تجاوز 35 مصنعاً، بعد أن كانت 16 مصنعاً عام 2015، لافتاً إلى أن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.

وقال الدكتور علي السيد إن «مهنة الصيدلة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً مع الاتجاه نحو زيادة الأتمتة والروبوتات والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية. ومع التطورات الكثيرة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، وتوافر التقنيات الجديدة والبنية التحتية الحديثة، فإن من المهم للغاية أن يعزز المختصون في مجال الصيدلة من معارفهم، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في هذا المجال».

وتوفر الدولة أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة للإمارات في قطاع الصيدلة. وتشير التقديرات العالمية إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز 50 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً. ولا يقتصر دور مؤتمر ومعرض «دوفات» على كونه فعالية صيدلانية، بل يتجاوز ذلك ليجسد رحلة ملهمة تتلاقى فيها المعرفة بالابتكار.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 متحدثاً، يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل على مدار أيامه الثلاثة، في حين سيستقبل مؤتمر ومعرض «دوفات» عدداً من طلاب الجامعات الذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة وحضور ما يزيد على 32 ألف زائر ومشارك من 95 دولة حول العالم.

إلى ذلك، تستعرض هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2024»، منظومتها المتكاملة لإدارة الخدمات الصيدلانية والدوائية في الإمارة، والجهود التي تقوم بها لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليتماشى مع أرقى المعايير المعمول بها عالمياً.

تأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، لتسليط الضوء على مشروعاتها ومبادراتها وسياساتها وخدماتها المتعلقة بالتراخيص والتفتيش على الصيدليات والرقابة الدوائية، وتوصيل الأدوية لمحتاجيها من المرضى، وحوكمة عمليات الأدوية المتعلقة بالنقل والإتلاف وشراء أدوية الحالات الطارئة، إضافة إلى استعراض السياسيات والإجراءات والشروط والمعايير التي تضمن سلامة ومأمونية الأدوية، وسهولة حصول المرضى عليها في الوقت المناسب.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، على أهمية مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر المتخصص، بهدف التعرف إلى آخر التطورات والتقنيات والحلول الذكية، والاستفادة منها، وتسخيرها لخدمة المرضى في الإمارة، واستعراض الخدمات والمشروعات التي تتبناها الهيئة لبناء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومتكاملة، تلبي احتياجات مقدمي الخدمات الصيدلانية والمرضى بشكل عام.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتطوير قطاع الصيدلة في الإمارة، وتعزيز قدراته وإمكاناته وبنيته التحتية والتشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع والرقابة عليه، منوهاً إلى وجود 1473 صيدلية مرخصة بدبي حتى الآن، و120 منشأة طبية تقدم خدمات الصيدلية الإلكترونية للمرضى.

كما تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي خدمة «تراخيص توصيل الأدوية»، التي يتم التقديم عليها من خلال حساب المنشأة المسجل في نظام «شريان» في هيئة الصحة بدبي، حيث تقتصر هذه الخدمة على توصيل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمنتجات الصيدلانية العامة وفق معايير الهيئة، بينما يقتصر تقديم خدمة الصيدلية الإلكترونية على الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية عبر أنظمة إلكترونية تابعة للمنشآت الصحية، بعد التدقيق عليها من قبل قسمي المعلوماتية الذكية والرقابة الدوائية في هيئة الصحة بدبي.

وقال الدكتور الملا إن هيئة الصحة بدبي تستعرض خلال منصتها بمؤتمر «دوفات 2024» إجراءاتها المتعلقة بحوكمة الأدوية من حيث عملية نقل الأدوية وإتلاف المنتهية الصلاحية منها وعملية شراء أدوية الحالات الطارئة، مشيراً إلى المنصة الوطنية الموحدة للأدوية المراقبة، حيث تتم عمليات وصف وصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة والمخدرة عن طريق هذا النظام الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، الذي يربط جميع بيانات وصفات المرضى في إمارة دبي والإمارات الأخرى، حيث يتم التدقيق على مدى التزام المنشآت الصحية والمهنيين بعمليتي الوصف والصرف من قبل قسم الرقابة الدوائية بهيئة الصحة في دبي بشكل دوري.

وتسلط هيئة الصحة بدبي خلال الحدث الضوء على مجموعة من السياسات والأدلة التوجيهية، ومنها «اللائحة الإرشادية للصيدلة» لضمان امتثال المنشآت الصحية الممارسة للأنشطة الصيدلانية للقوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية المحلية الصادرة عن الهيئة، حيث تعد هذه اللوائح مرجعاً لتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية، وضمان جودة وسلامة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمرضى والجمهور في إمارة دبي.

كما تستعرض الهيئة «الأدلة الإرشادية لأفضل الممارسات في التحصين» التي تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية للتحصين واللوائح الإرشادية للتحصين في المملكة المتحدة، وكذلك المرجعيات العلمية لأفضل الممارسات العالمية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لعام 2023، وذلك بهدف مساعدة مزودي الرعاية الصحية بدبي لتحقيق إدارة فاعلة لخدمات التحصين في المنشآت الصحية، وضمان توفيرها لكل فئات المجتمع.

وتوضح «سياسة أدوية الحالات الطارئة» التي تستعرضها الهيئة في المعرض التحديثات المتعلقة بأدوية الطوارئ وعمليات الشراء وقائمة أدوية الطوارئ المطلوبة لكل فئة من فئات المنشآت الصحية في إمارة دبي.

• 4120 منشأة طبية في دبي تقدم خدمات الصيدلية الإلكترونية للمرضى.

• 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل على مدى 3 أيام في معرض «دوفات».