«صحة دبي» تنجز المرحلة الأولى من المسح الصحي الميداني للأسر

انتهت هيئة الصحة في دبي من المرحلة الأولى للمسح الصحي للأسر في دبي 2023، التي شملت عمليات ميدانية واسعة، تم خلالها رصد وتجميع البيانات والمعلومات الصحية من الفئات المستهدفة.

وأعلنت الهيئة عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة للمسح الصحي، التي ستشهد تحليل البيانات واستخراج النتائج وتحديد التوقعات المستقبلية ومسارات العمل لما يجب أن يكون عليه القطاع الصحي في دبي من تقدم وتطور واستدامة.

وقد بدأت الهيئة في الـ10 من سبتمبر الماضي عمليات المسح الصحي الميداني، بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، مستهدفة مجموعة متنوعة تمثل كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين من أطفال ويافعين ونساء ورجال وكبار سن، إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية.

وقال مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في الهيئة، خالد الجلاف، إن المرحلة الأولى من المسح انتهت في موعدها المحدد، ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة لها، مؤكداً أن ذلك يعود إلى التفاعل الإيجابي لجمهور المستهدفين، وتعاونهم المثمر، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميداني التي انتشرت في ربوع دبي، وتفانت في أداء عملها.

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لتكريم فرق العمل الميداني من الكوادر الطبية: «كان الجميع على قدر المسؤولية، وعلى إدراك تام بأهمية وقيمة العمل الذي يقومون به»، معرباً عن تقدير الهيئة البالغ لجهودهم.

وذكر أن المرحلة الأولى للمسح، التي تضمنت تجميع البيانات والمعلومات، ارتكزت على أربعة محاور رئيسة، هي الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة، وأنماط الحياة الصحية، والإنفاق على الصحة، وجودة الخدمات الصحية.

وعن أهداف المسح الصحي، أوضح الجلاف أن هيئة الصحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، وهي تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي، ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، والوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى من خلال التعرف إلى احتياجات الأسر والأفراد المستهدفين من المسح الصحي، والتي من شأنها الإسهام في رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي في دبي.