«الإنفلونزا الموسمية» تتصدر الأمراض السارية الأكثر انتشاراً

أفاد طبيبان مختصان بأن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد تزايداً في عدد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، خصوصاً بين الأطفال وطلبة المدارس، وطالبوا بضرورة أخذ اللقاح المضاد لها للوقاية من مخاطرها.

وكشفت إحصاءات هيئة الصحة في دبي أن الإنفلونزا الموسمية تتصدر قائمة الأمراض السارية الأكثر انتشاراً، حيث بلغ عدد المصابين بها، حسب آخر إحصاء، 20 ألفاً و972 مصاباً.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة فإن عدد الإصابات بالإنفلونزا العام الماضي بلغ 20 ألفاً و972 إصابة، مقارنة بعدد 4207 إصابات فقط في عام 2021، بزيادة بلغت 16 ألفاً و765 حالة، ما يشير إلى أن هناك تغيراً جوهرياً كبيراً في معدل الإصابات بالمرض خلال العام الماضي.

وقال استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، إن الفترة الحالية مع بداية فصل الشتاء، عادة ما تشهد انتشاراً لعدوى الإنفلونزا، خصوصاً بين الأطفال وطلبة المدارس، مشدداً على ضرورة أخذ اللقاح للحد من مضاعفاتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتشابه بأعراض «كورونا»، لذا فإن ظهور الأعراض خلال الفترة الحالية يرجح بشكل كبير أنها أعراض الإنفلونزا.

من جهته، قال أخصائي طب الأسرة في مستشفى التداوي، الدكتور ماجد شراب، إن الفترة الحالية من كل عام عادة ما تشهد ارتفاعاً في نسب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، الأمر الذي لا يدعو للقلق، وإنما إلى التشدد في إجراءات الوقاية، مشيراً إلى أن الإنفلونزا هي فيروسات مخاطية، تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي «A-B-C»، وتنتشر عبر الهواء أو مخالطة أشخاص مصابين، نتيجة للسعال أو العطس. وطالب أولياء الأمور بضرورة عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حال الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا، لحماية غيرهم، خصوصاً أن الأعراض قد تستمر لأسبوع أو أكثر.

وشدد على ضرورة الأخذ بأساليب الوقاية من المرض، ونصح جميع أفراد المجتمع بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام، حيث توفره الجهات الصحية بشكل دوري وللجميع، معتبراً اللقاح أهم طرق الوقاية من مضاعفات هذه الفيروسات، إلى جانب التباعد، وتجنب لمس الأسطح الملوثة ومخالطة المرضى، والإكثار من شرب السوائل والفيتامينات الضرورية لتقوية جهاز المناعة.

وشدد شراب على أهمية الاهتمام بتعزيز الجانب المناعي للأطفال، من خلال الغذاء الصحي المتوازن، وتدريبهم على ممارسة الإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، أطلقت أخيراً الحملة الوطنية للتوعية من الإنفلونزا الموسمية على مستوى الدولة، تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك». وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي، وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الإنفلونزا، وتوفير اللقاحات لتطعيم الفئات المستهدفة، ورفع نسبة التغطية باللقاح.

4 خطوات للوقاية

حددت وزارة الصحية ووقاية المجتمع أربع خطوات يجب الالتزام بها للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، تتمثل في تجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين، ومن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس، والمداومة على غسل اليدين بانتظام مدة لا تقل عن 20 ثانية، للتخلص من أي عدوى قد تلصق بهما من أي مكان، إضافة إلى تجنب لمس العينين أو الفم لمنع انتقال العدوى.

وأكدت أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، يقي من تفاقم الحالات الصحية للمصابين بالفيروس، ويقلل من الحاجة للدخول إلى المستشفيات بنسبة تراوح بين 85 و90%، لافتة إلى أنه في الربع الأخير من العام الجاري بدأ تعدد الإصابات بالإنفلونزا.

• الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، أطلقت أخيراً الحملة الوطنية للتوعية من الإنفلونزا الموسمية على مستوى الدولة.