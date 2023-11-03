«دمي لوطني» تستقبل المتبرعين في القرية العالمية اليوم

تنطلق في القرية العالمية بدبي، اليوم، حملة «دمي لوطني» في دورتها الـ12، تزامناً مع احتفالات الدولة بـ«يوم العَلَم»، وتستقبل المتبرعين من زوّار القرية بدءاً من الساعة الرابعة مساء إلى الـ10 مساء.

ودعت الحملة كل الراغبين في التبرع إلى دعم الحملة، حيث توجد حافلة التبرع بالدم إلى جانب المسرح الرئيس داخل القرية العالمية، فيما يتولى فريق طبي عالي الكفاءة، الإشراف على عملية سحب العينات.

وتقام المبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أخيراً، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدورة الـ12 من حملة «دمي لوطني» التي تستهدف دعوة أفراد المجتمع إلى التبرع بالدم، لتوفير وحدات دم للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث.