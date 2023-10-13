نتائج واعدة لعلاج التصلب المتعدد

حقق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إنجازاً جديداً في إحدى تجاربه السريرية لدراسة استخدام العلاج الضوئي المناعي في علاج المصابين بالتصلُّب المتعدِّد.

وتقيِّم الدراسة فاعلية وسلامة استخدام العلاج الضوئي المناعي لعلاج مرض التصلُّب المتعدِّد، والعلاج الضوئي المناعي يُستخدَم في علاج بعض أنواع السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، ومرض رفض الجسم للزراعة، لكن المركز يدرس استخدامه لتخفيف أعراض مرض التصلُّب المتعدِّد بإعادة توازن الجهاز المناعي للمريض.

وكشف المركز أن إحدى قصص النجاح التي حققها ضمن هذه التجربة السريرية تعود لأحد المقيمين الذي شُخِّصَت إصابته بمرض التصلُّب المتعدِّد عام 2019، حين كان يعاني أعراضاً متفاقمة بمرور الوقت، تشمل صعوبة المشي واختلال التوازن وتلعثم الكلام وضعف الإدراك والنظر. وبعد ستة أشهر من العلاج الضوئي المناعي ظهر تحسُّنٌ كبيرٌ في حركة المريض ونظره مع قدرته على التحدُّث بوضوح أكبر، وتراجعت لديه مشكلات اختلال التوازن، ولوحظ ذلك من الفحوص على امتداد ثلاثة أشهر.