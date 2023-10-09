استهدف برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»، الذي نظّمه نادي دبي للصحافة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إدماج التغطية الصحية المتخصصة في وسائل الإعلام، وتدريب الصحافيين العاملين في الصحف المقروءة والإلكترونية، على مهارات التغطية الصحية المتقدمة، إلى جانب بناء قدراتهم للوفاء بالمعايير المهنية المطلوبة.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود المستمرة لنادي دبي للصحافة في تطوير وتدريب الصحافيين العرب على الاتجاهات الصحافية الحديثة، وبما يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحية في الدولة، من أجل نشر الوعي الصحي بالصورة المأمولة، وتدريب الصحافيين والإعلاميين العاملين في الدولة، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى المتعلق بالأزمات والجوائح الصحية في سياق المؤشرات المتغيرة باستمرار، وبما يعينهم على كتابة تقارير عالمية المستوى ودقيقة حول قضايا الرعاية الصحية والحد من انتشار المعلومات المضللة.

وتضمن البرنامج الذي استمر على مدار أربعة أيام متواصلة في مقر نادي دبي للصحافة، جلسات تدريبية احترافية وورش عمل تفاعلية واختبارات صممت خصيصاً لهذا البرنامج وفق أعلى المعايير الإعلامية، كما أتيح للمتدربين التعرف على رؤى وأفكار جديدة حول تغطية وتحليل المؤشرات المتعلقة بمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. وتم منح جميع المشاركين في البرنامج عضوية مكتبة آل مكتوم الطبية، وشهادات تخرج تثبت جاهزيتهم لتغطية الأزمات الصحية.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن برنامج الصحافة الصحية المتقدمة، ضم مسارات تدريبية متطورة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، معربة عن بالغ شكرها لنخبة المدرسين المشاركين في تدريب الصحافيين.

وأضافت: «برنامج الصحافة الصحية المتقدمة» تتويج لجهود دولة الإمارات ودورها المحوري في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز كفاءة التغطية الصحافية المتعلقة بالتحديات الصحية، والاستعداد بصورة أفضل لأي جائحة محتملة في المستقبل، مؤكدة، حرص النادي على تنمية المهارات الإعلامية والصحافية محلياً وإقليمياً، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال التدريب الصحافي، من منطلق أهمية دور الإعلام ومسؤوليته الاجتماعية باعتباره وسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى وعي المجتمعات حول القضايا الصحية.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، «إن طرح برنامج (الصحافة الصحية المتقدمة) للعاملين في القطاع الصحافي في الدولة، يعبر عن مدى التقدير للإسهامات القيّمة لنادي دبي للصحافة على المستوى المحلي والإقليمي»، مؤكداً أن الصحافة المتخصصة تشهد في الوقت الراهن نقلة جديدة من حيث الكم والنوع، نظراً لظهور مؤشرات صحية باستمرار ضمن التوجهات المستقبلية للدولة. وأضاف: «لم يعد كافياً أن يكون هناك صحافة شاملة تتناول وتغطي المواضيع المتعلقة بهذا القطاع المؤثر، بل أصبح هناك ضرورة ملحة لأن يكون لدينا صحافيون متخصصون في مجال الرعاية الصحية، مهمتهم لا تتوقف عند تغطية الأخبار الصحية، بل تمتد لامتلاك مهارات التحليل وقراءة المؤشرات وتبسيطها، وصولاً إلى مواجهة المعلومات المضللة التي تنتشر في أوقات الأزمات الصحية». جدير بالذكر أن «البرنامج المتقدم في الصحافة»، هو مسار تدريبي محترف أطلقه نادي دبي للصحافة في عام 2017 بهدف تدريب الصحافيين والمراسلين لتغطية مجالات متخصصة في السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والعلوم، والصحة. ويسعى هذا المسار التدريبي إلى تزويد الصحافيين العاملين في الدولة بالمفاهيم الأساسية اللازمة للتغطية الصحافية في القطاعات المتخصصة. حيث أطلق النادي في عام 2017 برنامج «الصحافي العلمي» بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي عامي 2018 و2019 أطلق برنامج «الصحافي الاقتصادي» بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، ثم برنامج «الصحافي الصحي» بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.