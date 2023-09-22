دبي تسجل 34 ألف مولود جديد العام الماضي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تسجيل 34 ألفاً و354 مولوداً جديداً في دبي خلال عام 2022، مقارنة بـ32 ألفاً و477 مولوداً في عام 2021، بزيادة مقدارها 0.51%.

وأظهر الكتاب الإحصائي الصحي السنوي الصادر عن هيئة الصحة في دبي لعام 2022، أن 21% من إجمالي عدد المواليد «مواطنون»، مقابل 79%من غير الإماراتيين، وهي نسب العام الماضي نفسها، حيث تبين أن أكثر المواليد وبنسبة 83% كانت في مستشفيات القطاع الخاص، و17% في مستشفيات القطاع الحكومي، كاشفاً عن ارتفاع نسبة الإقبال على الولادة في القطاع الخاص منذ عام 2020.

ووفقاً للسجلات المدرجة في التقرير، فإن نسبة الولادات القيصرية بلغت 50%من إجمالي الولادات في دبي 2022، الذي بلغ 17 ألفاً و254 ولادة، مقارنة بنسبة 48% من إجمالي الولادات في العام الماضي، فيما بلغت نسبة الولادات القيصرية 88% في مستشفيات القطاع الخاص في عام 2022، مقابل 89% العام الماضي، ما يشير إلى أن هناك انخفاضاً في نسبة الولادات القيصرية في مستشفيات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بأوزان المواليد، فقد أوضح التقرير أن 86% من المواليد كانوا ضمن الوزن الطبيعي «2500–4200» غرام، وبانخفاض بلغ 1%عن العام الماضي، كما ثبت حدوث ارتفاع في الزيادة الطبيعية للمواليد والوفيات بين عامي 2022 و2021 بلغ 2863 فرداً، مقارنة بانخفاض بين عامي 2021 و2020 الذي بلغ 806 أفراد.

وأفاد التقرير بأن عدد المواليد الموتى بلغ 192 مولوداً في عام 2022، مقارنة بعدد 63 مولوداً ميتاً عام 2021، منهم 87% من غير الإماراتيين، وعدد الإناث بنسبة 53%. وتحرص هيئة الصحة في دبي على إتاحة الكتاب الإحصائي بكل بياناته لكل المعنيين والشركاء والباحثين، حيث يعكس الكتاب حجم ونمو وكفاءة وإمكانات القطاع الصحي في إمارة دبي، بكل دقة وشفافية، بما يحقق الفائدة من محتوياته في الدراسات والبحوث واتخاذ القرار للاستدامة.

وصدر الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لهذا العام والدولة تعلن 2023 عاماً في التخطيط للمستقبل، بما يعزز من مفاهيم الاستدامة في الخدمات والممارسات الصحية في إمارة دبي، لينعم مجتمع الإمارة بحياة صحية سليمة ومستدامة.