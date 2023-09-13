مؤتمر «اقتصاديات الصحة» يبحث تخفيف كلفة علاج الأمراض المزمنة

دعا المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في دبي إلى الاهتمام بتخصص اقتصاديات الصحة عربياً لتحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية وتخفيف كلفة علاج الأمراض خصوصاً الأمراض المزمنة، ودعم نظام صحي مستدام.

وانطلقت أمس، جلسات المؤتمر الذي تنظمه شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية ويستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي.

افتتح المؤتمر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين حسين الأميري، بمشاركة 60 متحدثاً من 35 دولة.

وأكد الدكتور الأميري أهمية المؤتمر الذي يبحث أفضل السبل للاستفادة من الموازنات المخصصة للقطاع الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوّار بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وفق المعايير الصحية العالمية.

وذكر أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية تم إنفاق تسعة تريليونات دولار على الخدمات الصحية بالعالم عام 2020، نسبة كبيرة منها لعلاج خمسة أمراض، هي السكري والقلب والرئة، والسرطانات والأمراض النفسية، وهذه النفقات في تزايد.

من جانبها، قالت رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة الدكتورة سارة الدلال، إن المؤتمر ينعقد بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة محاور مختلفة في مجال اقتصاديات الصحة، وبحث التحديات الحالية والمتوقعة، والتركيز على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة. وذكرت أن جلسات المؤتمر تستعرض دراسات يقدمها مشاركون من وزارات الصحة بدول الخليج ودول أوروبية وخبراء من البنك الدولي.

وأشارت إلى أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضم وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة بالسعودية الدكتور أحمد الجديع، ورئيس قطاع الرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك الدكتور شيام بيشن، ومتخصصين من أوروبا ودول الخليج ومصر والجزائر وتونس.

وأضافت: يبحث المؤتمر تحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والرعاية الصحية القائمة على القيمة.

كما يتناول تطوير الخدمات الطبية خليجياً وعربياً باستخدام الموارد الصحية المتاحة، ووضع حلول لتمويل مستدام وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي، وتوفير التأمين الصحي بالصورة المثلى.

وتابعت: تبحث الجلسات توجيه الموازنات للتصدي للأمراض غير السارية الرئيسة، وهي أمراض القلب، والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة، والسكَّري.

برنامج «إجادة»

أكد مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي الدكتور محمد فرغلي، أهمية عقد المؤتمر الذي يبحث أسس الإنفاق الصحي للموازنات الصحية، بما يوفر للمرضى رعاية صحية متكاملة وفق المعايير العالمية وبموازنات قائمة على قيمة الخدمة.

وأشار إلى أن المؤتمر يبحث سبل توفير التأمين الصحي لفئات المجتمع المختلفة، بناء على قاعدة بيانات شاملة وفعالة، كما يتناول سياسة البدائل الحيوية لأدوية السكري وتوصياتها.

وذكر فرغلي أن المؤتمر يستعرض برنامج «إجادة» بدبي، وهو أحدث أنظمة التأمين الصحي وأكثرها تطوراً، التي تستهدف إحاطة المرضى بالمزيد من العناية الفائقة، وتفعيل دور المتعاملين ومشاركتهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية في دبي، من خلال الأفكار المبتكرة ووجهة النظر البناءة والملاحظات الموضوعية، والتجربة الشخصية.