إضافة التطعيمات الضرورية للأطفال إلى «الحصن»

أطلقت المنظومة الصحية في الدولة إصداراً جديداً من تطبيق «الحصن» بعد إضافة ميزات تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن 18 عاماً، لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين، ووقاية المجتمع من الأمراض السارية.

وتعد الميزات الجديدة في تطبيق «الحصن» ثمرة للتعاون مع منصة «رعايتي» الرقمية، المخصصة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR).

ويتيح التحديث مجموعة من الحلول الرقمية تسمح للأسر بمتابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها من خلال واجهة تضمن سلاسة الاستخدام، إضافة إلى إمكان وصول المستخدم إلى معلومات دقيقة وموثوقة، بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن تحديث تطبيق «الحصن» يأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية، والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات، كونها من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفاعلية للوقاية من الأمراض المعدية.

جدير بالذكر أن تحديث تطبيق «الحصن» الجديد يشكل نقلة نوعية وطموحة في سعي دولة الإمارات لتحقيق الريادة في الرعاية الصحية الرقمية، حيث يجسد رؤية استراتيجية لضمان صحة جميع أفراد المجتمع، ليصبح منصة رقمية شاملة تواكب احتياجات أسر مجتمع دولة الإمارات في كل مراحل الحياة.