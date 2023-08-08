في عملية دقيقة.. "توام" تعيد إبهام مريض بعد البتر

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، إحدى الشركات التابعة لـ "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح عملية جراحية في مستشفى "توام" في أبوظبي لإعادة زراعة إبهام ليد مريض.

وعلى الرغم من دقة العملية وتعقيدها، تمكن فريق الجراحة التجميلية والترميمية في مستشفى "توام" من إعادة توصيل إبهام مريض، الذي تم بتره أثناء حادث عمل، واستعادة الدورة الدموية في اليد خلال عملية جراحية استمرت أربع ساعات. وقد تمكن المريض من البدء في تحريك إبهامه مرة أخرى بعد خمسة أسابيع من إجراء الجراحة.

وأشار الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة تحت إشراف الدكتور عمار الضامن والدكتورة لطيفة الظاهري، إن حفظ الإبهام المقطوع في الثلج خلال نقل المريض إلى المستشفى، وسرعة الفريق الطبي في اتخاذ القرار، فضلاً عن توفر أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، جميعها عوامل رئيسية ساهمت في نجاح العملية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"، سعيد جابر الكويتي: "نحن فخورون بالإحراز الكبير الذي حققه الفريق الطبي في مستشفى "توام"، والذي يعكس التزام "صحة" بتطوير مخرجات الرعاية الصحية وتقديم رعاية طبية عالمية المستوى لمرضانا. وأضاف سعيد الكويتي: "يسلط هذا الإنجاز الضوء على مستويات التقدم والتطور الذي وصل إليه قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لهذا القطاع الحيوي. ووفقاً لرؤية "بيورهيلث" القائمة على الرعاية الصحية المستقبلية، وسعيها المستمر لبناء منظومة رائدة تعزز صحة الإنسان والمجتمعات، سنواصل جهودنا في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية".

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى توام وقطاع العين في شركة صحة، الدكتور سلطان بن كرم: "يتماشى هذا الإنجاز النوعي مع التزام "بيورهيلث" بإنشاء منظومة صحية متكاملة، ويؤكد حرص المجموعة على تسخير أحدث التقنيات التكنولوجية للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وأضاف سلطان: "نحن سعداء بنجاحنا في إنقاذ يد المريض ونعمل الآن على وضع برنامج مكثف للعلاج الطبيعي لمساعدة المريض على الشفاء وتعزيز عودة يده للعمل بشكلٍ طبيعي".

وكأحد الشركات التابعة لـ "بيورهيلث"، تتماشى جهود "صحة" مع رؤية المجموعة المتمثلة في رفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير حلول رعاية صحية نوعية قائمة على التكنولوجيا، وتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، وتعزيز علم "إطالة العمر" وفتح آفاق جديدة للإنسانية" لتمكين الأفراد من العيش حياة أطول، وأكثر صحة وسعادة.