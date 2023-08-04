الشارقة تطلق برنامج مراكز التسوق الصحية

أعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن إطلاق برنامج مراكز التسوق الصحية الموجودة في إمارة الشارقة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.

ويهدف المشروع إلى دعم صحة أفراد المجتمع ورفع الوعي الصحي لديهم، من خلال تأسيس موقع معزز للصحة داخل كل مركز من المراكز التجارية على مستوى إمارة الشارقة، سعياً لتمكين الأفراد من تبني سلوك صحي.

وتعتمد خطة المشروع للعام الجاري على مراسلة الإدارات والمؤسسات المعنية بتراخيص المراكز التجارية في إمارة الشارقة ودعوتهم للمشاركة ودعم المشروع من خلال وثيقة تعاون، وإخطار ممثلي المراكز بتبني تطبيق المشروع على المستوى المحلي، حيث تم التعاون مع كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة الصحية ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي والبلدية وجمعية الشارقة التعاونية.

وأوضحت مدير إدارة التثقيف الصحي، إيمان راشد سيف، أن المشروع أحد مبادرات الإدارة والأول من نوعه على مستوى الدولة وترتكز الإدارة من خلاله على تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة وقائي، عبر توفير بيئة تدعم السلوكيات الصحية حفاظاً على الصحة والوقاية من الأمراض، مؤكدة أن المراكز التجارية تعتبر أماكن مفيدة ومهمة لتنفيذ أنشطة التوعية الصحية حيث يزورها عدد كبير من الناس بشكل يومي، خصوصاً في أيام الإجازات وفي الصيف والمناسبات المختلفة، كما أنها فرصة لاستهداف موظفي المراكز التجارية وأصحاب المحال داخلها. وقالت إن أهداف المشروع تكمن في توفير بيئة داعمة لممارسة النشاط البدني لجميع فئات المجتمع وتحقيق الشراكة المجتمعية في جميع القطاعات والمحافظة على صحة البيئة ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى وجود عدة معايير يتم من خلالها تقييم المشروع، منها: فتح أبواب مراكز التسوق ساعة على اﻷﻗﻞ قبل مواعيد العمل الرسمية بهدف إﺗﺎﺣﺔ الفرصة للراغبين بممارسة المشي التي يتم تحديدها من خلال الملصقات الترويجية، وتنفيذ التشريعات الخاصة بمنع التدخين بمختلف أنواعه في الأماكن المغلقة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببرامج الشارقة لسلامة الأغذية، والمشاركة في التوعية اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال تعاون الشركاء مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في تنفيذ فعاليتين صحيتين في العام الواحد.