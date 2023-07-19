"الإمارات للخدمات الصحية": 100% نسبة التحول الرقمي بمركز الإتصال و92.7 % في جودة الخدمات

أكد المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عبد العزيز الزرعوني أن مستوى جودة الخدمة في مركز الاتصال التابع للمؤسسة بلغ 92.7% ونسبة التحول الرقمي للخدمات ذات الأولوية بلغت 100% ونسبة التحول الإلكتروني للخدمات في الموقع الإلكتروني 81%.

وأضاف ان المؤسسة حريصة على تعزيز منظومة الخدمات الرقمية المتعلقة بمجال التواصل والاتصال وتعمل باستمرار على تطوير منظومتها من الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين الذين يبحثون عن الحلول المستدامة والسرعة في الاستجابة مشيراً إلى أن مركز الاتصال يعمل بكفاءة عالية وجودة متميزة في الأداء.

ونظراً لتزايد استخدام المتعاملين لقنوات الاتصال المختلفة والتطبيق الذكي للمؤسسة انخفضت عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال في المؤسسة حيث استقبل المركز خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 195 ألف مكالمة هاتفية مقابل ما يقارب 160 ألف مكالمة في النصف الأول من العام الجاري 2023 فيما تلقى مركز الاتصال ما يقارب 2800 بريداً إلكترونياً في النصف الأول من العام 2022 مقابل أكثر من 14000 ألف بريد إلكتروني لنفس الفترة من العام الجاري.

من جانبه أوضح أحمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين في المؤسسة أن نسبة رضا المتعاملين عن مركز الاتصال خلال النصف الأول من 2023 بلغ 90.7% ، منوهاً بأن مؤسسة الأمارات للخدمات الصحية لديها 138 مركزاً لسعادة المتعاملين في 6 إمارات ابتداء من دبي وحتى الفجيرة مشيراً إلى أنها تطبق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بهدف تقديم أرقي مستويات خدمات الرعاية الصحية للجمهور.

ويتيح مركز الاتصال 7 قنوات للحصول على خدمات المؤسسة تتضمن مراكز سعادة المتعاملين في كل منشأة صحية وتتضمن الموقع الإلكتروني للمؤسسة والتطبيق الذكي للمؤسسة والرقم المجاني 8008877 والدردشة الفورية والبريد الإلكتروني و"الميتافيرس" حيث يعمل المركز 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع ويمكن للراغبين في التواصل مع مركز الاتصال من تقديم استفساراتهم عبر إرسالها إلكترونياً للبريد الإلكتروني التابع للمركز info@ehs.gov.ae.